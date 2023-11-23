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財經
2023-11-23 12:30:00

強積金｜MPF全年表現有望轉虧為盈？積金評級：11月回報升4%

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強積金｜MPF全年表現有望轉虧為盈？積金評級稱11月回報升4%。(資料圖片)

強積金｜MPF全年表現有望轉虧為盈？積金評級稱11月回報升4%。(資料圖片)

強積金／MPF全年表現或有望轉虧為盈。強積金研究機構積金評級表示，強積金於11月份，有望錄得在今年第二高的單月回報。截至2023年11月20日，以「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金的投資回報約4.41%，年初至今的收益約為1.57%。

10月數據一覽：

按港元計算，估計11月份的強積金投資收益約為464億元，即469萬名強積金成員的平均收益約9,900元，將令強積金今年轉虧為盈；而年初至今投資收益約為156億元。

若計入供款，估算截至11月底強積金總資產，約為1.114萬億元，即自年初以來增加約630億元，亦相等於成員平均賬戶結餘約23.73萬元，意味年初至今增加約1.34萬元。

中港股票基金仍落後

積金評級主席Francis Chung表示，即使本地股市出現正向反彈，但「香港及中國股票基金」仍繼續落後。截至11月20日，「中港股票基金」年初至今錄得約9.05%的虧損；而「美國股票基金」的年初至今收益卻錄得18.17%增幅，同時預計「香港及中國股票基金」在最近5年中，將第4年跑輸「美國股票基金」。

他補充，強積金在11月表現回勇，預示今年將有機會錄得正數的投資收益，並避免連續3年的虧損。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)
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