強積金｜MPF再檢討供款入息限額 　料打工仔每年要貢獻多近百億

本地媒體報道，積金局去年才完成對強積金供款最低及最高入息水平的檢討，惟現在已着手準備新一輪檢討工作，有分析預料，打工仔每年要貢獻多近百億。

料政府會分階段實行

報道引用分析指出，用作計算每月強積金供款的最低及最高入息水平有8至9年未曾作出調整，若繼續維持按目前入息基準水平供款，打工仔退休時難獲足夠的退休保障。因此，業界估計積金局新一輪檢討，很大機會建議政府上調入息基準水平，若單按既定機制考慮，入息基準上調幅度可能會較大，考慮到經濟剛開始復常，為免僱主供款負擔突然大增，預料政府會分階段實行。

據報道表示，現時強積金的法定檢討機制訂明，每月最低及最高有關入息「基準水平」，分別是每月就業收入中位數的一半，以及每月就業收入分布中第90個百分值收入，即最高薪1成人的薪金，惟目前強積金供款的最低及最高入息水平卻只是7,100元及3萬元，這是因為上述金額於2013年及2014年生效後，近10年未有調整。