強積金｜MPF資金流現巨變　DIS「懶人基金」及美股基金淨流入最高

強積金（MPF）資金流發生巨大變化，據積金評級最新數據顯示，中港股票基金自 2020 年第四季以來首次出現季度淨流出，而美股基金則吸引42.2%淨流入，為有記錄以​​來最大季度的淨流入佔比；至於稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金，亦吸引相當於其市場份額總和約3倍的資金淨流入份額。

積金評級最新MPF數據：