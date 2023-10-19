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財經
2023-10-19 13:28:00

強積金｜MPF資金流現巨變　DIS「懶人基金」及美股基金淨流入最高

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強積金｜MPF資金流現巨變，DIS「懶人基金」及美股基金淨流入最高。(資料圖片)

強積金（MPF）資金流發生巨大變化，據積金評級最新數據顯示，中港股票基金自 2020 年第四季以來首次出現季度淨流出，而美股基金則吸引42.2%淨流入，為有記錄以​​來最大季度的淨流入佔比；至於稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）基金，亦吸引相當於其市場份額總和約3倍的資金淨流入份額。

積金評級最新MPF數據：

2023 年第 3 季及首 9 個月的強積金資產類別資金流。(積金評級) 2023 年第 3 季及首 9 個月的強積金計劃保薦人資金流。(積金評級) 2023 年第 3 季資金淨流入最高的十大強積金成分基金。(積金評級) 2023 年首 9 個月資金淨流入最高的十大強積金成分基金。(積金評級)

MPF第三季資金淨流入約110億

強積金第三季資金淨流入估算約110億元，首9個月淨流入約395億元。截至今年第三季末，強積金總資產約1.088萬億元，較年初增長約3.47%，469萬名成員的平均賬戶結餘約23.17萬元。

ESG基金躋身十大最受歡迎成分基金

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 指，強積金資金流模式出現多項重大轉變，包括資金從強積金最大的資產類別大量流出，以及成員對ESG投資特別感興趣。

叢川普指，永明最新推出的「永明強積金環球低碳指數基金」，以淨流入金額計，躋身強積金十大基金之列。此基金於6月5日推出，在400多隻強積金成分基金中資金淨流入排名第9。

至於強積金資金流的最大贏家為宏利，該企在過去一季資金流中佔最大份額，而永明及中銀保誠也是大贏家，兩者的淨流入份額均超過其市佔率，意味正從其他競爭對手中奪取市佔率。

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