強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 數據顯示一款基金回報最好【10月13日更新】

強積金／MPF表現2023｜強積金下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【10月13日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

強積金｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 強積金｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金｜強積金 (MPF) 整體表現分析 強積金｜積金評級： MPF回報年內每人轉蝕600元 強積金研究機構積金評級公布9月份MPF數據，指9月投資虧損約2.76%，致強積金年內累計投資收益首次現負數，累計投資虧損約為30億元，即每名強積金成員平均累計投資虧損約600元。 積金評級稱，單計9月，強積金投資虧損約308億元，即每名強積金成員平均虧損約6,600元；而第三季投資虧損約352億元，即每名成員平均虧損約7,500元；雖然出現跌市，但計入每月強積金供款由年初至今，總資產仍增加367億元。截至9月底，強積金總資產約1.088萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約為23.18萬元。 強積金｜GUM：年初至今MPF人均僅賺717元 強積金顧問公司GUM表示，9⽉份受環球股市持續不穩的影響下，強積⾦表現繼續呈現下滑趨勢，年初至今MPF人均僅賺717元，三⼤GUM強積⾦基⾦指數均有跌幅。 GUM常務董事陳銳隆表示，第四季強積金走勢取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素，預計季内回報或會持平，未必出現較大升幅，但基於市況未見改善，全年總回報仍有機會「見紅」。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金

強積金｜4. 萬通萬全美國股票基金 萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於美國股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。基金的投資組合，包括將資產之70%至100%，投資於上市股本證券；0%至30%則投資於現金和現金等價物，提供長期的資本增值。 基金每年管理費為1.41%，十大資產中頭3位分別為Mastercard（5.54%）、Apple（5.53%）及Microsoft（5.41%）。 詳情：萬通萬全美國股票基金 強積金｜5. 東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。 詳情：東亞集成信託日本股票基金 強積金｜6. 宏利環球精選國際股票基金 宏利環球精選國際股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於環球股票及與股票有關的投資，最多30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（4.4%）、滙豐定期存款（3.77%）及Microsoft（3.7%）。 詳情：宏利環球精選國際股票基金