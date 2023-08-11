強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 數據顯示一款基金回報最好【8月11日更新】

強積金／MPF表現2023｜強積金下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【8月11日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

強積金｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 強積金｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金｜強積金 (MPF) 整體表現分析 強積金｜積金評級：上月MPF中港股票基金跑贏大市 據強積金機構「積金評級」數據指，強積金研究機構積金評級指，強積金於7月份的平均投資回報約2.91%，今年至今的投資回報約6.07%。 積金評級主席叢川普 (Francis Chung)認為，香港及中國股票基金，是強積金7月份表現最好的資產類別，佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但因對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強多元化及長線投資的重要性。 強積金｜GUM：MPF股票基金表現較其他資產好 強積金顧問機構「GUM」表示，上半年強積金整體回報3%，每人平均賺6,589元；而6月MPF整體回報2.7%，每人平均賺6,359元。當中以北美股票基金半年表現最好。 GUM策略及分析師雲天輝指出，未來股票基金表現轉好，第三季增長將加快，在放鬆政策和經濟改善的情況下，中國股市或因此受惠。至於環球股市在7月份表現亮麗，帶動股票和混合資產基金上升。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

年初至今10大表現最好強積金（截至8月11日） 名稱 風險 年初至今表現 一年表現 1 宏利環球精選北美股票基金 高 +28.63% +7.42% 2 中國人壽樂休閒環球股票基金 高 +26.84% +18.7% 3 中國人壽美國股票基金 高 +25.73% +4.08% 4 萬通萬全美國股票基金 高 +20.43% -0.41% 5 宏利環球精選國際股票基金 高 +19.19% +6.82% 6 宏利環球精選歐洲股票基金 高 +21.75% +15.42% 7 銀聯積金之選美國股票基金 高 +18.26% +12.02% 8 友邦優選美洲基金 高 +17.22% +8.26% 9 東亞集成信託日本股票基金 高 +17.04% +14% 10 滙豐智選智優逸北美股票追蹤指數基金 高 +16.9% +7.93%

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金

強積金｜4. 萬通萬全美國股票基金 萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於美國股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。基金的投資組合，包括將資產之70%至100%，投資於上市股本證券；0%至30%則投資於現金和現金等價物，提供長期的資本增值。 基金每年管理費為1.41%，十大資產中頭3位分別為Mastercard（5.54%）、Apple（5.53%）及Microsoft（5.41%）。 詳情：萬通萬全美國股票基金 強積金｜5. 宏利環球精選國際股票基金 宏利環球精選國際股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於環球股票及與股票有關的投資，最多30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（4.4%）、滙豐定期存款（3.77%）及Microsoft（3.7%）。 詳情：宏利環球精選國際股票基金 強積金｜6. 宏利環球精選歐洲股票基金 宏利環球精選歐洲股票基金屬於高風險投資類別強積金，由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年最高1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。 宏利環球精選歐洲股票基金主要投資於丹麥（21%）、法國（15.9%）、瑞典（15.8%）、德國（14.2%）、瑞士（13.4%）及荷蘭（12.6%）等國家，其中十大資產中頭3位分別為ASML Holding（9.26%）、Novo Nordisk（8.93%）及DSV Panalpina A/S（7.21%）。 詳情：宏利環球精選歐洲股票基金