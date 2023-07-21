強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 數據顯示兩項基金回報最差【7月21日更新】

強積金表現2023｜強積金表現自1月史上最佳開局後，2月起則迎來虧損，當中有股票基金大挫，打工仔MPF亦錄得不同程度的虧損。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【7月21日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

強積金｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 強積金｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金｜強積金 (MPF) 整體表現分析 強積金｜積金評級：美國股票基金半年賺15% 據強積金機構「積金評級」數據指，上半年強積金投資回報約3.07%或322億元，相當於每位強積金成員獲得6,900元的投資收益。而以資產類別計，美國股票基金在過去1個月、3個月及上半年，均是表現最佳的強積金資產類別，半年累升15.93%。 積金評級主席叢川普 (Francis Chung)認為，香港及中國股票基金表現不理想，而預設投資策略(DIS)的核心累積基金，繼續為強積金成員帶來穩定的回報。 強積金｜GUM：香港股票基金繼續跑輸大市 強積金顧問機構「GUM」表示，上半年強積金整體回報3%，每人平均賺6,589元；而6月MPF整體回報2.7%，每人平均賺6,359元。當中以北美股票基金半年表現最好；香港股票基金繼續跑輸大市。 GUM策略及分析師雲天輝指出，美聯儲於六月份議息會議暫停加息，但暗示今年依然會加息兩次而控制通脹，市場期望利率上升的可能性增大。而強積金保守基金已經連續第6個月錄得正回報。比較下，債券基金比保守基金回報較為波動，較保守的成員可以考慮其作為資金的避風港。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。 年初至今10大表現最好強積金（截至7月21日） 名稱 風險 年初至今表現 一年表現 1 宏利環球精選北美股票基金 高 +30.59% +17.7% 2 中國人壽樂休閒環球股票基金 高 +28.54% +23.14% 3 中國人壽美國股票基金 高 +27.98% +19.52% 4 萬通萬全美國股票基金 高 +22.46% +10.98% 5 宏利環球精選歐洲股票基金 高 +22.38% +23.59% 6 宏利環球精選國際股票基金 高 +21.75% +15.42% 7 銀聯積金之選美國股票基金 高 +19.55% +14.72% 8 信安800國際股票基金 - D 高 +19.09% +17.81% 9 信安800國際股票基金 - I 高 +18.96% +17.58% 10 友邦優選美洲基金 高 +15.74% +15.53%

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金