強積金MPF表現2023｜一文睇清10大最好表現MPF 美國日本股票回報最高【6月26日更新】

強積金表現2023｜強積金表現自1月史上最佳開局後，2月起則迎來虧損，當中有股票基金大挫，打工仔MPF亦錄得不同程度的虧損。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【6月26日更新年初至今10大最好表現強積金MPF】 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

強積金 (MPF) 整體表現分析 據強積金機構「積金評級」數據表示，6月強積金平均投資回報約4.26%，人均MPF賺6,600元；而今年上半年MPF累計投資回報約4.56%，每位成員平均累計投資收益約7,100元。 各項基金中，以美股基金在2023年至今表現最好，增長達14.67%；強積金最大資產類別及市場佔有率達21%的香港及中國股票基金則表現大落後，增長僅0.27%；至於預設投資策略(DIS)的核心累積基金則是今年上半年表現最佳的多元化基金類別，達9.02%。 另一強積金機構「GUM」數據指，指數上月跌7點或2.9%，至218點。三大基金指數均下跌，股票基金指數月失4.5%，今年倒跌1.7%；混合資產基金指數挫2.6%，今年仍升2%；固定收益基金指數跌0.4%，今年仍升1.1%，當中保守基金升0.2%，今年累積回報則為1.3%，並已連續5個月錄得正回報。 至於日本股票今年累計錄10.3%回報，北美股票亦有11.7%，連同今年累計錄10.4%進帳的歐洲股票基金，為今年三大表現最佳基金。

年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。 年初至今10大表現最好強積金（截至6月26日） 名稱 風險 年初至今表現 一年表現 1 中國人壽樂休閒環球股票基金 高 +25.69% +14.58% 2 宏利環球精選北美股票基金 高 +23.99% +11.51% 3 中國人壽美國股票基金 高 +23.12% +14.68% 4 東亞集成信託日本股票基金 高 +19.15% +13.69% 5 宏利環球精選歐洲股票基金 高 +17.61% +4.67% 6 中銀保誠簡易日本股票基金 高 +17.26% +14.74% 7 萬通萬全美國股票基金 高 +17.24% +8.05% 8 宏利環球精選日本股票基金 高 +16.96% +14.05% 9 宏利環球精選國際股票基金 高 +16.77% +8.58% 10 萬通萬全歐洲股票基金 高 +15.74% +4.10%

1. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 2. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 3.中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金

4. 東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。 詳情：東亞集成信託日本股票基金 5. 宏利環球精選歐洲股票基金 宏利環球精選歐洲股票基金屬於高風險投資類別強積金，由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年最高1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。 宏利環球精選歐洲股票基金主要投資於丹麥（21%）、法國（15.9%）、瑞典（15.8%）、德國（14.2%）、瑞士（13.4%）及荷蘭（12.6%）等國家，其中十大資產中頭3位分別為ASML Holding（9.26%）、Novo Nordisk（8.93%）及DSV Panalpina A/S（7.21%）。 詳情：宏利環球精選歐洲股票基金 6. 中銀保誠日本股票基金 中銀保誠日本股票基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資最少70至100%於投資於股票%（透過傘子單位信託的股票子基金組合或該等股票子基金及緊貼指數集體投資計劃之組合）；其餘資產以現金、定期存款、貨幣市場或定息證券持有。 而該基金管理費用每年1.6375%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（4.2%）、「SONY CORP」（2.9%）及「KEYENCE CORP」（2.4%）。 詳情：中銀保誠日本股票基金