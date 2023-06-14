強調資金從港元體系流出屬正常　許正宇：不影響香港金融及貨幣穩定

過去一年多有大量資金流出港元體系，金管局買入港元及賣出美元，致近3,000億港元資金流出港元體系。立法會議員嚴剛向財經事務及庫務局局長許正宇查詢有關金融體系穩定事宜，許正宇作書面答覆表示，不影響香港金融及貨幣穩定。

強調資金從港元體系流出屬正常

許正宇表示，本港是國際金融和貿易中心，資金自由進出，聯匯制度是維持香港金融及貨幣穩定的重要基石。而因應美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，亦符合聯匯制度的設計及預期。類似情況在美國上一次於2015年至2018年加息周期亦曾出現，重申市場活動不會影響香港的金融及貨幣穩定，金管局會繼續持續監察市場運作。

許正宇指，本港銀行體系存款總額大致保持平穩，整體存款自去年3月底至今年3月底增長約百分之一點一；而銀行體系於香港使用的貸款及墊款總額同期增長百分之零點八。