彭博專欄：向財困內房追債時採取觀望態度　最終只會空手而回

彭博社昨天刊登專欄，建議恒大的債券投資者需要儘快拿到恒大海外資產才對。對於美元債持有人，只能通過恒大的離岸資產收回損失，而這些資產已經減少到只剩香港上市的恒大物業集團和剛起步的恒大新能源汽車的股份。作者認為在向陷入困境的內房企業追債時，採取觀望態度最終只會空手而回，尤其是對於中國內房企業的債權人。

文章指出，中國恒大陷入財困已一年多，至今日重組方案仍未出現，上個月一家小型離岸債權人在香港高等法院對恒大提出清盤呈請，但許多債券人其後被說服，反對這項清盤動議。作者認為，這些投資者犯了一個錯誤。耐心只會給恒大爭取時間安排其他附帶交易，進一步壓低債權人的投資回收率。債券投資者需要儘快拿到恒大海外資產才對。

去年9月，恒大以約100億元人民幣的價格出售其持有盛京銀行19.9%股份。同年11月，該公司又以21億港元出售恒騰網絡全部股份。

作者表示，明白到恒大的美元債市場價格跌至不到面值的10%，令投資者損失太大而想止蝕，而一些資產管理公司可能沒有足夠的撥備來應對這種損失。不過作者引述京都律師事務所的說法，如果恒大實施債務重組，最先受償的很可能是業主，然後是供應商、有擔保品的銀行、恆大員工、稅務部門，然後才是債券保護條款較少的債券持有人，而離岸美元債持有人的受償順序比這還要靠後。

文章認為，境外投資人對恒大過於仁慈。現在是他們行使權利，爭取恒大海外資產、清盤這家僵屍開發商的時候了。