彭博料明年樓價再跌10%　負資產佔比或創19年新高

本港樓價近月持續下跌，有外電引述本港房地產行業分析，料樓價明年或再跌多一成，負資產佔比在明年，甚至達到自2005年、近19年以來的最高水平。

二手樓價較前年高位累跌18%

《彭博》引述分析報告指，在預測未來12個月內本港二手樓價將再下跌10%的情況計算，2024年負資產佔比或升至住宅按揭的5%以上。而據中原地產數據亦顯示，利率上升正為本港樓市帶來壓力，二手樓價較2021年高位已累跌18%。

不過，根據金管局公布數據顯示，截至今年第二季尾，負資產住宅按揭貸款宗數為3,341宗，按季減少47.6%，而且個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按保計劃，一般按揭成數較高；涉及金額則為174億元，同樣按季減少近五成。

截至第二季尾，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額為3億元，按季減少57.1%；而拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由第一季尾的0.04%，升至第二季尾的0.09%。

部分港銀信貸成本將超預期

分析又認為，銀行可能因負資產數量增加而面臨損失，另有拍賣行表示，即使銀主盤物業以低於市價20%出售，成交反應仍然冷淡，最後令本港銀行明年或因負資產情況惡化，而面對損失及銀主盤問題，導致拖欠比率上升，料中銀香港、恒生銀行及東亞銀行明年的信貸成本將超預期。