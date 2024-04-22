彭博研究：去年200名香港投資銀行家估計被裁　原因為港薪酬遠高於新加坡

投資銀行陷入裁員潮，據《彭博行業研究》（Bloomberg Intelligence）報告指出，隨着內地投資市場交易持續放緩，以及跨國銀行可能會進一步裁員以削減成本，估計去年有200名在香港的投資銀行家被裁。研究指，被裁因為香港薪酬遠高於新加坡，更形容高薪酬變成「詛咒」（curse）。

報告指，由於香港高級銀行家的薪酬，較新加坡同行高出40%至70%，亦較內地和日本高出30至100%，而在內地經濟放緩期間，更多跨國銀行可能會進一步裁員以削減成本，香港投資銀行家或面臨更多裁員的壓力。

不過，報告指，財富管理業務及私人銀行的就業市場將維持穩定，因內地財富資金流向香港，令中銀香港、滙豐及渣打等銀行受惠。

事實上，本港新股市場低迷，市場不時傳出削減投資銀行家的消息。外媒曾報道本港有不少正在尋找工作的投資銀行家;內地傳媒報道則指，為求完成交易，規模較小型的項目也獲得外資銀行家注意。

彭博研究：香港IPO前景或「仍然黯淡」

報告顯示，香港首次公開招股（IPO）一直低迷，去年募集資金跌至廿多年來的最低水準。今年首季IPO籌集的資金再次下跌29%至約6.05億美元，為全球金融危機以來最差的一季。報導至形容，儘管香港首季IPO申請數量有增加，但前景「可能仍然黯淡」。