熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-20 16:15:00

彭博研究：明年香港負資產住宅按揭佔比或超過5%　自2005年以來最高

分享：
彭博研究：明年香港負資產住宅按揭佔比或超過5%，自2005年以來最高。

彭博研究：明年香港負資產住宅按揭佔比或超過5%，自2005年以來最高。

彭博行業研究發表對香港銀行的2024年展望報告，報告指，2024年香港的負資產住宅按揭貸款佔比或超過5%，這是自2005年以來的最高水平，主要受到樓價下跌影響。

芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖） 芒格Charlie Munger｜股神巴菲特拍檔金句（am730製圖）

最壞預計未來兩年房貸拖⽋率或逾抵押貸款1%

彭博行業研究銀行及金融科技行業資深分析師陳永富，以及房地產行業資深分析師黃智亮表示，香港的房貸拖⽋率可能會於2024年急劇上升，並打破⼗多年來接近零的記錄，因貸款⼈難以⽀付或上升的最優惠利率（P）的利息，使銀⾏的抵押貸款品質惡化，加上預料2024年本港經濟復甦仍乏⼒，從⽽削弱貸款⼈收⼊，並令其償債能⼒緊張。分析指，最壞的情況下，未來兩年房貸拖⽋率或逾抵押貸款的1%，為2003年底以來的最⾼⽔平。

滙豐、中銀香港上調最優惠利率

兩人又指，滙豐、中銀香港和其他銀⾏，將會很快上調最優惠利率⾄6%以上，從⽽拉⾼現有抵押貸款利率。11⽉下旬，⼀個⽉Hibor觸及5.66%，創16年來新⾼，導致部分銀⾏上調最優惠利率，以抵銷不斷上升的融資成本。

分析師補充，即使滙豐銀行、渣打銀行和其他三家銀行削減對內房貸款發放，但風險仍可能存在於其240億美元的貸款中。當中，滙豐及渣打兩家英國銀行，可能會對這些貸款更提撥更多壞帳準備，而恒生、東亞則可能會較中銀香港承受更大壓力。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受