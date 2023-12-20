彭博研究：明年香港負資產住宅按揭佔比或超過5%，自2005年以來最高。

彭博行業研究發表對香港銀行的2024年展望報告，報告指，2024年香港的負資產住宅按揭貸款佔比或超過5%，這是自2005年以來的最高水平，主要受到樓價下跌影響。

彭博行業研究銀行及金融科技行業資深分析師陳永富，以及房地產行業資深分析師黃智亮表示，香港的房貸拖⽋率可能會於2024年急劇上升，並打破⼗多年來接近零的記錄，因貸款⼈難以⽀付或上升的最優惠利率（P）的利息，使銀⾏的抵押貸款品質惡化，加上預料2024年本港經濟復甦仍乏⼒，從⽽削弱貸款⼈收⼊，並令其償債能⼒緊張。分析指，最壞的情況下，未來兩年房貸拖⽋率或逾抵押貸款的1%，為2003年底以來的最⾼⽔平。

料 滙豐、中銀香港上調最優惠利率

兩人又指，滙豐、中銀香港和其他銀⾏，將會很快上調最優惠利率⾄6%以上，從⽽拉⾼現有抵押貸款利率。11⽉下旬，⼀個⽉Hibor觸及5.66%，創16年來新⾼，導致部分銀⾏上調最優惠利率，以抵銷不斷上升的融資成本。

分析師補充，即使滙豐銀行、渣打銀行和其他三家銀行削減對內房貸款發放，但風險仍可能存在於其240億美元的貸款中。當中，滙豐及渣打兩家英國銀行，可能會對這些貸款更提撥更多壞帳準備，而恒生、東亞則可能會較中銀香港承受更大壓力。