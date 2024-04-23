彭博研究｜高薪詛咒 港投行裁員未完 去年料炒200人

投資銀行近月裁員消息不絕於耳，有研究估計情況在未來兩年持續！據「彭博行業研究」的最新報告，本港金融專業人士的薪金遠高鄰近地區，並可能為詛咒(Could Be a Curse)，令投資銀行去年裁減約200人後，未來兩年可能有更多投資銀行家失業。

報告引述Hays Asia去年底的調查指，香港投行分析員及助理級的薪酬，較新加坡、內地及日本高出30%至100%，董事及董事總經理職級者更高出40%至70%，而人民幣及日圓貶值令薪金差距進一步擴闊。報告相信，薪金差距對本地私人銀行及資產管理的專業人士有利，但對沖基金員工則面臨薪金差距收窄的可能。另外，報告又料金融及保險從業員人工將停滯不前；至於商業銀行在高息環境持續下，薪金有機會走高。

研究部重災 內地財富管理逆市奇葩

按彭博推算，去年有約200名投行家失業，包括瑞銀在合併後在本地解僱約80名前瑞信員工，而摩根士丹利、高盛、美國銀行及花旗自去年5月中起合共裁減約70名投行家；中資行中信證券去年亦從中信里昂中解僱約20人，當中研究部及機構業務部為重災區。至於今明兩年可能會有更多裁員消息，如大摩短期內或再在中港削減逾40名投行家；滙豐銀行亦擬在亞洲裁員約30人。

報告認為，本地投行裁員潮源於內地經濟放緩、資本市場低迷、新股流失及債券發行量較2020年高峰大減。至於逆市奇葩為內地財富資金持續流入，對財富管理及私人銀行為好消息，當中渣打銀行、滙豐及中銀香港(2388)在相關業務增長較快。