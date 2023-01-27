彭博：中國放寬防疫有錢人加快移民　去年移民人數僅次於一個國家

《彭博社》報道，中國放寬防疫出行限制後，內地的富裕階層正加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流。

報道引述受訪的加拿大移民律師事務所Sobirovs稱，限制放寬後，許多中國有錢人開始出國考察海外房地產情況，或確定移民計劃。尋求移居到北美國家的中國人愈來愈多，一些客戶表明希望盡快遷到當地。該公司一名高級律師Feruza Djamalova說：「我會說，過去6個月，許多想移民人士都感到真的受夠了，所以移民諮詢預約亦激增」，又透露客戶希望盡快移民，並願意考慮其他地點。

中國有錢人外流情況去年已開始，Henley & Partners的全球數據情報合作夥伴New World Wealth的數據顯示，2022年約有18,000名有錢人移民到海外，僅次於俄羅斯，也是自2019年以來最多。在中國宣布重新對外開放後的幾天內，中國個人對移民的諮詢增加超過4倍。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero指出，新冠疫情發生前，每年因中國人出國而導致的資金外流數額約1,500億美元。由於中國人在過去3年無法出埠，這個數字可能在2023年有所增加，中國今年將面臨大量資金外流，並可能形成一種壓力，影響到人民幣和中國的經常帳，甚至影響中國的勞動力、生產力和經濟增長。