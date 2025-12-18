彭博：泡泡瑪特於黑色星期五表現失色 Labubu二手市場降溫

據彭博報道，泡泡瑪特（9992）受累於令人失望的「黑色星期五」（Black Friday）表現，以及二手市場需求降溫，使人再次將泡泡瑪特的Labubu與豆豆公仔（Beanie Babies）相提並論，打擊泡泡瑪特成為中國版迪士尼或三麗鷗（Sanrio）的希望。

豆豆公仔曾90年代在歐美地區掀起收藏、交易與炒賣的熱潮。

報道指，根據另類數據收集和分析公司YipitData，本季度截至12月6日，泡泡瑪特在北美地區的收入增速放緩至424%，較第三季下降一半多。