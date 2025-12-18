彭博：泡泡瑪特於黑色星期五表現失色 Labubu二手市場降溫

據彭博報道，泡泡瑪特（9992）受累於令人失望的「黑色星期五」（Black Friday）表現，以及二手市場需求降溫，使人再次將泡泡瑪特的Labubu與豆豆公仔（Beanie Babies）相提並論，打擊泡泡瑪特成為中國版迪士尼或三麗鷗（Sanrio）的希望。
豆豆公仔曾90年代在歐美地區掀起收藏、交易與炒賣的熱潮。
報道指，根據另類數據收集和分析公司YipitData，本季度截至12月6日，泡泡瑪特在北美地區的收入增速放緩至424%，較第三季下降一半多。
Labubu二手市場出現降溫迹象
在二手市場方面，Labubu亦出現降溫迹象。Labubu雖然仍主導美國交易平台StockX上的收藏品市場，但曾炒至雙倍甚至三倍價格的商品，如今成交價往往低於零售價。
報道指Big Into Energy系列的雪葩色Labubu，現價約為110美元，而其零售價為168美元，遠低於巔峰時的近400美元。至於稀有版仍能帶來溢價，最近一款以105美元的價格售出，幾乎是四倍零售價。至於內地二手市場報價亦下跌，釋出的早期預警信號，加劇市場的擔憂。
報道引述標普全球的數據顯示，泡泡瑪特股票看跌押注自11月以來增長了兩倍，規模達2023年8月以來最大。市場非常關注泡泡瑪特的短線的業績，據分析師指，如果泡泡瑪特無法在年底前保持非常高增速，質疑的聲音明年還會增長。
報道亦引述Financiere de L’Echiquier的亞洲股票主管Kevin Net表示，市場情緒顯然已變得非常負面，會等一等再重新參與，又強調，9月下旬時泡泡瑪特的估值已然沒有那麼高，並對質疑泡泡瑪特未來的每股盈利。
泡泡瑪特發言人拒絕評價股價走勢及「黑色星期五」（Black Friday）銷售情況，但回覆彭博表示，目前公司在美國有60家門店和100個自助售賣機，並預計明年數量將翻一番。