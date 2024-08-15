熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-15 15:50:00

彭博：淡馬錫上季斥資33億美元「加倉」掃科技股　輝達增持最多

分享：
彭博：淡馬錫上季斥資33億美元「加倉」掃科技股　輝達增持最多

彭博：淡馬錫上季斥資33億美元「加倉」掃科技股　輝達增持最多

adblk5

《彭博》報道，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek），在上季度斥資33億美元增持11間科技公司，當中用於增持微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Nvidia（輝達，美：NVDA）等7間科技公司涉及29億美元。

淡馬錫：未來5年擬斥300億美元投資美國市場　不會退出中國市場

智慧城市指數2024｜歐洲城市排第1!香港排第幾？（am730製圖） 智慧城市指數2024｜香港排20（am730製圖） 智慧城市指數2024｜上海排19（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿姆斯特丹排18（am730製圖） 智慧城市指數2024｜首爾排17（am730製圖） 智慧城市指數2024｜台北排16（am730製圖） 智慧城市指數2024｜布拉格排15（am730製圖） 智慧城市指數2024｜漢堡排14（am730製圖） 智慧城市指數2024｜北京排13（am730製圖） 智慧城市指數2024｜杜拜排12（am730製圖） 智慧城市指數2024｜斯德哥爾摩排11（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿布扎比排10（am730製圖） 智慧城市指數2024｜赫爾辛基排第9（am730製圖） 智慧城市指數2024｜倫敦排第8（am730製圖） 智慧城市指數2024｜洛桑排第7（am730製圖） 智慧城市指數2024｜哥本哈根排第6（am730製圖） 智慧城市指數2024｜新加坡排第5（am730製圖） 智慧城市指數2024｜日內瓦排第4（am730製圖） 智慧城市指數2024｜坎培拉排第3（am730製圖） 智慧城市指數2024｜奧斯陸排第2（am730製圖） 智慧城市指數2024｜蘇黎世排第1（am730製圖）

淡馬錫增持「美股七雄」

報道指，據淡馬錫最近兩份在美國證交所披露的「13F」申報文件指出，截至2024年6月底的近3個月中，基金對微軟、蘋果、Nvidia、Google母企Alphabet、（美：GOOGL）Facebook母公司Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）及特斯拉（美：TSLA）7間科技企業，投放逾29億美元資金增持「美股七雄」。

adblk6

另據文件顯示，淡馬錫單季增持英偉達近918萬股，目前持有輝達969.5萬股，約值11.98億美元，在其美股倉中排第4；亞馬遜及微軟分別排名第5及第6，持股分別值約11.05億美元及9.46億美元。現時淡馬錫首三大重倉美股為貝萊德（美：BLK）、Visa（美：V）和萬事達（美：MA）。

不過，7月底美股遇上「小型股災」後轉弱，市場料淡馬錫加倉後，或錄得帳面虧損。而目前美國為淡馬錫最大投資地，計劃在未來5年投放300億美元。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 