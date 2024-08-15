彭博：淡馬錫上季斥資33億美元「加倉」掃科技股　輝達增持最多

報道指，據淡馬錫最近兩份在美國證交所披露的「13F」申報文件指出，截至2024年6月底的近3個月中，基金對微軟、蘋果、Nvidia、Google母企Alphabet、（美：GOOGL）Facebook母公司Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）及特斯拉（美：TSLA）7間科技企業，投放逾29億美元資金增持「美股七雄」。

另據文件顯示，淡馬錫單季增持英偉達近918萬股，目前持有輝達969.5萬股，約值11.98億美元，在其美股倉中排第4；亞馬遜及微軟分別排名第5及第6，持股分別值約11.05億美元及9.46億美元。現時淡馬錫首三大重倉美股為貝萊德（美：BLK）、Visa（美：V）和萬事達（美：MA）。

不過，7月底美股遇上「小型股災」後轉弱，市場料淡馬錫加倉後，或錄得帳面虧損。而目前美國為淡馬錫最大投資地，計劃在未來5年投放300億美元。