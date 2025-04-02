彭博：港擬就退市公司股票　設場外交易市場供沽貨

《彭博》引述消息報道，指香港正就退市公司股票，設立一個新的場外交易市場，以便讓面臨持有價值逐漸降低的證券的投資者有機會回收部分損失。

報道指，港交所及監管機構初步諮詢市場參與者後，正在草擬一個名為「粉單市場」(pink sheet market)的藍圖，雖然仍處於早期階段，但港交所及監管機構正考慮將該場外市場設計為一個「善終服務(end-of-life care)」平台，為希望出售股票的投資者提供沽貨機會，但不容許公司募集新資金，與美國的模式有所不同。

報道提及，今年有多家總市值超過190億港元(24億美元)的公司，因未能按時發布財務報告或維持公眾持股比例等違規行為而面臨退市風險，其中包括至少8家中國地產開發商，如中國恆大等，這些公司在過去幾年因中國房地產市場出現問題而被暫停交易。

擬設計「買者自負責任」模式

計劃初步藍圖將允許散戶參與，並讓做市商參與配對訂單，以應對流動性不足的問題。監管機構和交易所官員考慮將其設計為一個「買者自負責任」的模式，並限制經紀人對股票的推銷，要求他們對主動建議投資者負責。隨著該平台的成熟，可能會考慮擴展更多無上市證券的功能。