彭博：蘋果計劃讓第三方App Store進駐iPhone

《彭博社》引述消息報道，蘋果公司（Apple Inc.）已著手研究讓第三方應用程式商店（App Store）進駐旗下iPhone及iPad之內，最快在2023年的iOS 17及iPadOS 17出現。

報道引述知情人士稱，蘋果公司軟件工程及服務部門的相關員工正投入準備開放蘋果旗下平台的相關工作，用戶最終可以在無需使用蘋果應用程式商店的情況下，將第三方應用軟件下載到他們的iPhone及iPad，以避開蘋果的若干限制及加諸於支付費用高達30%的佣金。

一直以來，蘋果iOS的用戶只能透過蘋果的應用程式商店下載應用程式，有批評指蘋果「封閉」，而蘋果則認為這是為iPhone用戶的安全而把關。蘋果公司多次重申，不透過蘋果的應用程式商店安裝應用軟件，將會為用戶帶來安全問題，此舉也令蘋果的內部出現爭議，一些員工批評這可能會令未來功能開發上出現頻煩的干擾。

歐盟數碼市場法 實施限期為2024年

不過，歐盟通過新的「數碼市場法」（Digital Markets Act），包括要求科技公司需要容許安裝第三方應用程式，並且使用戶更容易改預設值（default settings）。

新的法例旨在為第三方應用程式開發商提供更公平的環境，改善用家的體驗，將於數月後開始實行，但公司在2024年前亦可以不完全符合新規定的要求。法例適用於市值不少於750億歐元及在歐盟內月費用戶不少於4,500名的企業。

違例罰款最高可達全球收入兩成

報道稱，包括法國、德國、意大利及西班牙在內共27國組成的歐盟威脅，重覆違反有關法例的公司會被罰款最多相當於企業全球全年收入的兩成。蘋果公司在2022年財政年度全球收入接近4,000億美元，意味著最高罰款可以達到800億美元的水平。按蘋果目前從歐洲（包括英國在內）的收入約950億美元，相信新改變會對集團收入造成影響。分析估計，由於應用程式商店僅佔總收入約6%，歐洲的貢獻更少於2%，因此相信蘋果有能力消化有關的財政影響。蘋果公司未有評論。