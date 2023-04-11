後市預測｜中銀高耀豪：債券牛料先於股市牛出現

銀行危機稍見舒緩，市場再轉向關注美國聯儲局加息情況，以及觀察入市時機，惟中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪表示，投資者應繼續採取防守性及低波幅投資策略。

債息難大升且受壓力

高耀豪指，牛市不會因個別風險事件得以解決而出現，是伴隨著經濟改善、通脹真正下行等的因素才再現。他認為，踏入第二季，投資者應該關注首先見頂及見底的美國國債類資產。由於債券是利率相關資產，一旦開始加息會使債券價格受壓進入熊市；相反，開始減息則會推高債券價格而進入牛市。未來市場最大的關注點是衰退風險，進一步加息將增加衰退風險，從而提高對提早減息的預期，因此在這預期下，債息難以大幅提升並且有下調壓力。

投資策略方面，他認為去年因通脹急升導致股債雙跌的情況應會改變，預期債券牛市將先於股市牛市出現。投資者應該逐步增持美國國債類資產，採取靈活配置長短期債券策略可以受惠於今年的市場環境，並可對沖股票投資組合風險，從而降低波幅。

A 股將受惠盈利上調

股票投資風格方面，高耀豪認為應藉債息反彈時增加增長型板塊比例，預期當衰退風險上升導致債息下行時，增長型板塊表現將優於價值型板塊；並料今年在政策帶動下，A股盈利在本月上調的機會仍然較高。假設市場其他因素不變下，A股表現將會受惠於盈利上調。

黃金通常減息前上升

商品方面，他指以往黃金通常在減息及衰退開始前上升，進入減息期及衰退期後就會回落，因此打算以黃金對沖風險的投資者可多注意此節奏。至於油價將受到經濟增長下行對需求的影響，以及OPEC+減產因素的影響，因此比較適合高沽低買的交易策略，而非趨勢式長線持有策略。

美元季內料維持偏弱

外匯方面，高耀豪預期美元於季內將維持偏弱的方向，主因是市場聚焦於美國

衰退風險上升帶來加息即將見頂及可能年中需要開始減息的預期。然而，美元偏弱的趨勢應較能反映於歐元、英鎊、瑞士法郎及日圓之上，因為這些貨幣仍有進一步加息的空間，存在息差優勢。至於日圓則需要視乎新行長是否有意更改部分貨幣政策而定，但美國衰退風險對日圓有利。