後市預測｜中銀高耀豪：應同時部署增長與價值型股

隨著美國聯儲局續於9月加息0.75厘，並表示未來續以先對抗通脹為首要任務，利率點陣圖隨之而上調，使反映大市氣氛的標普500指數上月下調超過9%，而環球金融市場持續反覆，中銀香港(2388)個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪指，參考標指過去30年表現，第四季是平均表現最好季度，其中僅6年的第四季錄負回報；雖然今年首三季標指均錄得跌幅，但過去30年中只有1年錄得連續四季下跌，所以今季投資市場存在季節性優勢。可是在各地「寧要衰退，莫要通脹」的加息步伐下，市場隱含波幅仍然不可忽視，重點是投資者需持續控制投資組合波幅。

在正常情況下，利率期貨已反映美國11月將再加息0.75厘，12月則加半厘，只要利率今年不出現更大向上變化，那所有低於預期的加幅或數據均會對市場氣氛有利好作用，加上季節性因素，或將支持另一浪的熊市反彈。隨著聯儲局進一步加息，企業盈利將受壓而抬高估值，使股價再度受壓。盈利雖然重要，但假若有跡象顯示聯儲局加息將見頂，股市受到宏觀氣氛的影響將大於盈利，他相信市場仍要等待新的就業與通脹數據以作判斷，只是數據若然比預期中強勁，則會拖累大市表現。

通脹繼續升溫 央行加快加息

在投資策略方面，高耀豪認為，目前要瞭解四個市場情境對資產類別的影響，分別是：一，通脹繼續升溫，央行加快加息；二，經濟淺層衰退，央行開始減息；三，通脹回軟但維持高位；四，嚴重經濟衰退出現。相信目前市場正處於情境一之內，當利率預期見頂後，就較大機會再次面對第二或第三個情境，這幾個情境將繼續以混合模式出現，而非階段式脫離。於第二及第三個情境下，在欠缺深層的衰退調節供求，對股票市場的影響或小於歷史表現，但由於央行未能放鬆銀根，預期股市難以正式回歸牛市。在這種情況下，債券對沖及收息功能應回復到一定程度，使資產配置效果得到一些修復。在市場非處於上升趨勢時，投資者就更需要在適當時機下增持或減持配置地區及資產，始能達到戰術性配置的效果。

至於股票方面，在利率將隨通脹而改變背景下，投資者應同時部署增長與價值型板塊，利率上升應利好價值型板塊的中線相對表現，但假如出現6至7月期間債息因加息預期見頂而回吐，增長板塊將有較好表現。固定收益方面，目前高評級債券利率仍有上行壓力，當美國10年債息已升至4厘並且升幅已與通脹預期接軌後，相信最大調整期已過去，由於通脹與利率仍存在變數，故續維持整體應採取靈活策略配置債券的建議。