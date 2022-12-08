後市｜信安香港料恒指明年首季上望2萬點

信安香港投資策略部主管陳曉蓉指，明年上半年投資市場或許仍然波動，但隧道盡頭或將現曙光。

信安香港發表2023年上半年經濟與資產配置展望，投資策略部主管陳曉蓉指，部分影響環球經濟及投資市場風險因素仍未解決，如新冠肺炎疫情、俄烏戰爭 等，這些因素續拖累環球經濟。環球央行的緊縮貨幣政策效用將逐步呈現，多個成熟市場經濟有機會步入衰退。整體而言，明年上半年投資市場或許仍然波動，但隧道盡頭或將現曙光。

股票市場方面，她說，大部分成熟市場均面對較高的經濟衰退風險。相反，亞洲受惠經濟重啟，通脹相對受控，若美元強勢逆轉，區內股市有機會受惠。投資者可考慮輕微低配歐洲股票，對美國、日本、中港股市看法維持「中性」，並輕微看好亞洲股市。投資板塊方面，除能源股外，偏好防守性較高行業，如健康護理、必需消費品及公用事業等。此類板塊在經濟下行周期的需求相對穩定，其表現與經濟周期相關度較低。與增長股相比，價值股表現有機會在市場趨勢明顯逆轉前持續領先，尤其是財務穩健及具有良好派息紀錄的公司。

陳曉蓉：港股最差情況已過

陳曉蓉續指，隨美息逐步見底，以及憧憬內地放寬防疫，恒生指數於17,500點至1,8000點將有較大支持，明年首季將於17,500點至20,000點徘徊，並指，港股最差情況已過，由2021年高位計累跌達52%。隨內地「清零」政策方向已向正面發展，內房行業獲新政策支持，預期銷售明年首季見底，配合寬鬆貨幣政策，消費及服務業預期明年改善，內地經濟將加快復甦，整體增速將較今年為佳，惟幅度未必太過顯著，增長料介乎4%至5%。

美利率明年次季或見頂

另外，預期美國聯儲局本月加息半厘機會大，指標利率或延至明年第二或第二季才能見頂，並高見5.25厘水平，未來美國貨幣政策走向依然面對變數。礙於通脹走勢及目前美國經濟韌度，就算聯儲局暫停加息，利率仍較大機會在較長一段時間內維持在限制性區域，直至年初才能展開減息。