後市｜富途料恒指明年V型走勢 目標睇23000點

2022年已接近尾聲，期內恒生指數一度見13年新低，並於11月經歷24年最大單月升幅，富途證券國際(香港)發表報告，展望明年股市表現，預期恒指將呈V型走勢，指數目標睇23,000點，並推籲三大板塊，包括可吼旅遊、科網、地產股。

富途交易部高級分析師陸秉鈞指，今年在環球衝突、加息及衰退陰霾挾擊下，港股波幅驚人，恒指從年初最高位25,050點，輾轉跌至10月低位14,597點，並於其後6個星期攀升逾5,000點。這次反彈中，多隻成分股從低位回升動輒超過 五成，更甚至一倍升幅，造就不少獲利空間。展望明年，他指考慮到短期已見龐大升幅，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16,138至16,829點留下一個大型「裂口」。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。投資者短期內可先將資金停泊貨幣基金等靈活性較高的低風險資產，以便隨時伺機入場。基本因素看，目前市場預測2023年恒指的每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對內地經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見 23,000點。錯過了今年10月低吸的投資者，明年或見另一個入市良機。

旅遊板塊可受惠明年價值重估

至於股份方面，富途交易部高級分析師毛君豪指，隨著內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估。今季以來，多家內地航空公司，如東方航空 (670)、南方航空(1055)等宣布恢復國際航班來往亞歐美等多國城市，而在防疫措施開始逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。若內地進一步恢復出境旅遊，旅遊服務商收入可隨之增加，部署上可看高一線。

他續指，科網股現時估值已充分反映行業監管常態化，而且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展，以及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股(700)、網易(9999)的聚焦可望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。

看好新地 每股淨值現價有 50% 折讓

富途交易部高級分析師陳凱欣指，對本地地產股看法樂觀，宜於第一季候底吸納並中長線持有，原因有三：首先市場已接納加息幅度，而在來年加息幅度不變但節奏將較今年減慢的預期下，意味買樓做按揭時，按息預算經已較清晰可見。當預期息口回落，意味供樓將會愈趨輕鬆。加上近日中港兩地通關消息不絕於耳，政府積極吸納專才來港，對於租金有正面影響，當租金回穩或向上，對於樓價有一定的支持。另見近日新盤開賣，雖然銷情因大市氣氛疲弱而沒有過往般熾熱，但開賣呎價並沒有因而減價促銷，這正正反映發展商對樓市的購買力有一定信心，當雲霧散去，便是日出之時。同業之中，建議首選新鴻基地產(016)，雖然股價距離最低位已爬升了25%，但對比每股淨值現價仍然有接近 50%折讓，估值吸引。