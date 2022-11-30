後市｜恒生投資管理薛永輝：港股估值非常吸引

環球市況今年反覆，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，回顧今年宏觀環境，各方風險因素持續。外在風險因素包括美國聯儲局緊縮政策、美元強勢 與人民幣走弱、俄烏戰爭及中美緊張局勢；而內在風險因素，則有新冠肺炎疫情政策、房地產市場危機、行業監管收緊及經濟增長放緩。內外風險因素交織，導致環球資產市場年初至今表現乏力，除商品指數及美匯指數，其餘資產類別的表現均錄得負回報。他指，對比恒生指數現時及2000年的走勢更有見相類似，同時恒指市盈率正於歷史低位的6.4倍，港股估值正處於一個非常吸引的水平。

薛永輝指，由於亞洲其他地區有更好的投資機會，年中時大幅減持中港股市，現時減持的幅度已下降，變為「略為減持」，未來很大機會上調中港股市評級至「中性」或「增持」，預期港股明年有可能跑贏美股。

另外，他說，環球多個經濟體今GDP增長率被經濟合作暨發展組織調低，反映市場對於今年全球經濟預測偏向悲觀。近期美國數據顯示當地通脹或已見頂，但通字仍高企，或將維持一段時間。投資者應留意指數個別組成部分，核心項目的價格如房屋租金、汽車及醫療等方面仍然上漲。聯儲局亦暗示快將減慢加息步伐，然而現階段判斷加息周期何時完結仍早，因需視乎通脹回落進度及美國經濟情況。

留意消費及疫後通關概念

展望明年，他說內地政府實施的疫情應對政策將在經濟復甦過程中發揮重要作用，並預期於明年3月兩會將進一步推出刺激及提振經濟措施。加上疫情壓抑的消費力有待釋放，若內地疫情放緩且經濟逐步重啟，經濟有望復甦，或將有利帶動股市表現。內地四大投資主題包括國內消費、高端科技、潔淨能源，以及疫後通關機遇。