得罪當紅主播落台？東方甄選：CEO孫東旭遭罷免因管理不善

東方甄選(1797)公布，已於周六議決解除孫東旭行政總裁一職，並罷免其執行董事職務，即時生效。集團指，鑒於最近的輿論風波，孫東旭職務變動反映其近期對公司品牌及聲譽管理不善，其退出將能夠更好地維護公司股東的利益，從而讓經驗更為豐富的董事接管公司的日常管理。另外，集團委任主席俞敏洪為新行政總裁，即時生效，其將繼續出任主席一職，並將調任為執行董事。

孫東旭確認，截至目前與董事會並無意見分歧，並無向公司提出任何申索，亦無與其罷免有關的其他事宜須提請公司股東及港交所(388)垂注。