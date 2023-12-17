得罪當紅主播落台？東方甄選：CEO孫東旭遭罷免因管理不善

東方甄選(1797)公布，已於周六議決解除孫東旭行政總裁一職，並罷免其執行董事職務，即時生效。集團指，鑒於最近的輿論風波，孫東旭職務變動反映其近期對公司品牌及聲譽管理不善，其退出將能夠更好地維護公司股東的利益，從而讓經驗更為豐富的董事接管公司的日常管理。另外，集團委任主席俞敏洪為新行政總裁，即時生效，其將繼續出任主席一職，並將調任為執行董事。
孫東旭確認，截至目前與董事會並無意見分歧，並無向公司提出任何申索，亦無與其罷免有關的其他事宜須提請公司股東及港交所(388)垂注。
東方甄選｜CFO幫手撲火 「會有happy ending」
內地媒體報道指，東方甄選周六停播一天「閉門思過」後，今日重新上線直播，直播間在線人數超過10萬人，位列帶貨榜「食遍天下」板塊第一。另外，集團首席財務官尹強周六晚亦在朋友圈表示，新東方的故事總會有一個「happy ending，黑夜足夠長，才讓人們覺得黎明的光是那麼亮，讓大家操心了」。
東方甄選｜爆董宇輝年薪「不止千萬」 辣㷫粉絲
東方甄選的亂局發酵近一周，事源本月初集團在社交網體發布當紅主播董宇輝的影片時，指作品是「協作」而成，引發董宇輝粉絲與集團小編網戰，而孫東旭在回應事件時，因曝光董宇輝薪金「不止千萬」而「火山加油」，最終要退下火線。董宇輝周六晚現身主席俞敏洪的直播，俞敏洪稱罷免孫東旭與董宇輝無關，主要是管理不善。董宇輝亦指，與俞敏洪「溝通很順暢。」
東方甄選｜董宇輝雙語帶貨爆紅 集團成功轉型
東方甄選前身為「新東方在綫」，內地2021年起提倡「雙減政策」，嚴重打擊內地補習行業，東方甄選去年中轉型網上直播帶貨業務，並因英語老師董宇輝的雙語帶貨手法爆紅，令平台一炮而紅從而摸索到集團新出路，集團股價亦一度大爆升。
東方甄選上周五報26.25元，失1.55元或5.6%，累計全周勁瀉22%。