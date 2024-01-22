御藥堂母企順騰國際CEO及COO辭任　前CEO「蟲草大王」曾與李佳芯傳緋聞

御藥堂母企順騰國際（932）公布，行政總裁及首席運營官分別辭任。其董事會宣布公司執行董事、行政總裁林瑋瑭辭任，以投放更多時間於個人業務，1月20日起生效，職務由現任副行政總裁楊偉樂接任；至於公司首席運營官職務楊日泉亦辭去職務，以投放更多時間於個人業務，亦在1月20日起生效。非執行董事蘇芷君獲委任為獲授權代表及法律程序代理人。

順騰國際過往有多位行政總裁，其中一位為御藥堂創辦人、有「蟲草大王」之稱的陳恩德。翻查資料，陳恩德於2019年4月1日辭任公司 董事會主席、執行董事、行政總裁及授權代表等職務，並解釋「因喪偶後為了專注於家庭事務而辭任」。

「蟲草大王」亦曾於藝人李佳芯傳緋聞，更因李佳芯而一度抽起從TVB所投放的千萬廣告。2022年時，陳恩德出席活動時向記者說，因為TVB部分不合理要求，令李佳芯缺席廣告宣傳活動，揚言抽起廣告，「Cut咗唔使Ali出席，呢個係TVB問題！已經出晒信，亦抽起所有TVB廣告，我每年千萬計嘅客戶而換得咁樣待遇，佢哋簡直侮辱緊我！」

當時有傳媒拍到李佳芯及陳恩德出入酒店照片，聲稱兩人密會兩小時，其後李佳芯卻向傳媒表示，他們只是生意上拍檔。