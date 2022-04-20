復市不復活｜恒指跌至橫行通道底 二萬一失守 大行吼價值股

港│股│屠│牛

港股復活節長假後復市不復活！內地放水不似預期加上負面因素未見降溫，恒生指數昨低見20,896點，一度瀉622點，曾失守二萬一，並攻陷20,900點水平的牛證重倉區，收市重越二萬一報21,027點，失490點或2.3%，逾一個月低，再跌至上月中後的橫行通道底部。大行續尋寶，並普遍認為價值股有力跑贏增長股。

國企股指數昨報7,167點，挫217點或近3%；恒生科技指數報4,156點，向下163點或3.8%，30隻成分股全線報跌。主板成交額約1,156億元。恒指20,900點牛證收回重倉區淪陷後，目前好友退守20,500點水平。港股通則吸資，滬深港股通合共淨買額29.95億元。

中金估恐慌拋售基本結束

中金預計，大市雖然仍會有一定波折反覆，但恐慌性的拋售已經基本結束，逐步進入結構性的估值修復階段，未來影響大市關鍵變數包括中美監管合作與地緣政局；內地新冠肺炎疫情；穩增長政策力度。該行認為，低估值高股息收益和前期調整幅度較大的優質成長股，仍將為投資者在波動中提供更多保護；同時穩增長板塊有望獲得政策支撐；本地金融和消費隨疫情改善也值得關注。

另外滙豐研究報告指，早前低估了內地封城及地緣政局的影響，但指環球加息周期下，價值股在短線會跑贏增長股，重申本地市場復甦、加息、回購潮及估值低殘4方向是投資主題，因而推介12隻估值吸引港股(見表)，並維持恒指年底25,410點及國指年底9,000點目標。

招行瀉11% ATM領跌大市

藍籌股以傳前行長受查的招商銀行(3968)表現最差，報52.9元，大跌6.85元或11.5%，拖低大市48點。ATM再領跌，美團(3690)瀉5.9%，阿里巴巴(9988)失4.2%，騰訊控股(700)挫2.8%，3股共拉低恒指178點或36%跌幅。表現佳藍籌以價值股為主，領展(823)升2.3%藍籌最強；港鐵(066)亦漲1.1%；中國石油(857)升近1%。