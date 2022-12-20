復必泰二價疫苗獲本港註冊無助股價 復星醫藥：內地居民可前往香港接種

復星醫藥（2196）公布旗下復星實業（香港）有限公司（作為復星醫藥產業的分許可方）收到《藥品╱製品註冊證明書》，復必泰BNT162b2、復必泰二價疫苗獲正式註冊為香港藥品╱製品（生物製品），其中，復必泰BNT162b2獲註冊用於12歲及以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於12歲及以上人群的加強接種。

復星醫藥表示，這次註冊後，有接種意願的人士可憑當地醫生處方於位於中國香港的醫療機構或診所接種該等疫苗（使用範圍將不再限於當地政府接種計劃下的接種）。

消息未見對公司股價有幫助，復星醫藥今早最多跌2.4%，最新報25.1%，跌幅為1.2%，成交5,200萬元。

此前，復必泰BNT162b2、相關兒童劑型（用於5至11歲兒童接種）及幼兒劑型（用於6個月至4歲幼兒接種）、復必泰二價疫苗已分別獲香港緊急使用認可（EUA）用於當地政府接種計劃，並已獲澳門特別許可進口用於當地政府接種計劃（其中復必泰BNT162b2並已獲批准為常規進口疫苗，可憑當地醫生處方於位於澳門的醫療機構或診所接種）。

復星醫藥產業擁有BioNTech授權在區域內獨家開發、商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的針對COVID-19的新冠疫苗，以及有關新冠疫苗（即復必泰BNT162b2、復必泰二價疫苗）獲批於香港、澳門及中國台灣地區使用。