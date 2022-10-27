復星傳研售鼎睿再保還債　12個月處置資產目標500億人幣

財務狀況備受關注的復星國際（656），外電引述消息人士透露，該公司正考慮對鼎睿再保險的各種戰略選項，以償還債務。報道指出，復星正在與一間財務顧問合作，考慮的選項包括可能出售其鼎睿的多數股權或少數權益。據悉，交易對鼎睿的估值可能在5億至10億美元之間。

消息指出，復星已收到包括私募股權公司在內的潛在買家的初步興趣。相關考慮還處於早期階段，仍可能決定不進行交易。

外電另引述券商報告指出，復星管理層表明將於未來12個月內處置500億至800億人民幣的非核心資產，未來將繼續出售非核心資產，目標是償還所有未償公開市場債務。集團將保留的核心資產包括復星醫藥（2196）、豫園股份、復星旅文（1992），以及忠誠保險（Fidelidade），亦不會完全退出房地產市場。

未來 12 個月內處置 500 億至 800 億人民幣非核心資產

復星國際亦正就其歐洲的金融機構資產進行評估，包括旗下德國私人銀行Hauck Aufhuser Lampe等資產，以及在葡萄牙的一些投資，正與顧問公司合作探討應否出售，目前未有最終決定。