復星據報會控告彭博報道嚴重失實

據今日的內媒報道，復星就彭博社相關報導嚴重失實一事，復星將向法院提起訴訟。復星認為，彭博社所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，相關報導嚴重背離事實，在境內外大範圍傳播後，嚴重誤導投資者，引起市場異常波動，對復星的企業正常經營和聲譽造成重大影響，對復星和廣大投資者造成重大損失。

彭博社日前報道，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務往來，引起市場關注。據報，復星國際（656）認為，所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有，就彭博社相關報導嚴重失實一事，將向法院提起訴訟。

郭廣昌在微博上表示，自己剛剛結束了海外幾個月的出差旅行程返回上海。（網上圖片）

與此同時，復星集團昨日拜會北京市國資委，雙方就有關合作情況進行了工作交流。復星集團於官網公布，在昨日上午，復星黨委書記、復星國際副總裁祝文魁在北京拜會了北京市國資委有關領導。雙方圍繞復星與北京市國有企業在醫藥健康、消費、科技、金融等領域長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流，並就未來加強合作、推動項目在北京加快落地進行了探討。

復星集團昨日拜會北京市國資委進行交流

彭博社報道發布以後，復星系掌舵人、復星國際董事長郭廣昌已結束數月海外差旅回上海。郭廣昌在微博上表示，自己剛剛結束了海外幾個月的出差旅行程返回上海，正按照防疫要求進行隔離。

他說自己在海外出差時，看到復星在海外很多企業都恢復到較疫情前更好的水平，還有一些企業在疫情期間取得高速增長。他指出，作為一家植根中國的企業，中國永遠是復星最重要的根據地。