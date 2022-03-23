復星醫藥去年多賺29%　港澳台累計接種逾2千萬劑復必泰

復星醫藥(2196)於截至去年12月底止全年的股東應佔溢利為47.35億元(人民幣．下同)，按年增長29.28%%；扣除非經常損益後盈利32.77億元，增長20.6%。每股盈利1.85元，派末期息0.56元。

期內，公司去年收入388.58億元，增長約29%。製藥業務收入 287.72億元，上升32.3%。醫療器械與醫學診斷收入59.27億元，增長13.8%。醫療健康服務收入41.15億元，增長29.8%。毛利率47.94%，下跌6.53個百分點。復星醫藥去年研發投入共49.75億元，增長24.28%。

港澳台銷售規模逾10億人幣

復星醫藥稱，截至今年2月底，復必泰(mRNA 新冠疫苗)於港澳台累計接種超2,000萬劑，銷售規模逾10億人民幣，在藥物集中採購降價壓力下，仍能保持穩健增長。另有多款創新產品陸續獲批，或進入關鍵臨床或審批階段。

集團指，創新產品上市帶來的產品結構優化是報告期內主要驅動因素。近三年來漢利康、漢曲優、蘇可欣、復必泰(港澳台市場)等多個品種獲批上市並放量銷售，推動業績可持續增長。報告期內，包括復必泰、漢利康、漢曲優、蘇可欣等在內的新品和次新品收入在製藥業務中收入佔比超過 25%。