復星醫藥連升第6日至近3個月高 復必泰二價疫苗獲准在港作緊急使用

政府公布，醫務衞生局局長根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復必泰二價疫苗在香港作緊急使用。受到消息刺激，復星醫藥（2196）今日最多升近9%，高見27元的近3個月高位，最新報26.65元，升幅仍有7.5%，成交金額3.9億元，較今年最低位累積升幅已近54%。

香港政府公布，醫務衞生局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒病對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益。為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，醫務衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人繼續提交該疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

另外，復宏漢霖（2696）昨日公布，與復星醫藥子公司復星醫藥產業訂立許可協議，同意基於復宏漢霖的知識產權授予復星醫藥產業於區域內及領域內商業化漢斯狀®（斯魯利單抗注射液）的獨家許可。根據協議，復星醫藥須向復宏漢霖支付首付款10億元人民幣，一次性監管里程碑款項5,000萬美元（約合3.58億人民幣），最多6.5億美元（約合46.52億人民幣）銷售里程碑付款，以及特許權使用費等。

漢斯狀®為創新型抗PD-1單抗，於2022年3月在中國境內獲批上市目前於內地獲批兩項適應症，包括用於治療經標準治療失敗的、不可切除或轉移性微衛星高度不穩定成人晚期實體瘤患者；及聯合卡鉑和白蛋白紫杉醇用於一線治療不可手術切除的局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌患者。漢斯狀®另有2個適應症的上市註冊申請已獲中國藥品監督管理局受理。