復甦乏力｜上月急跌7.5% 內地出口驚嚇 放水聲近

海關總署指，以美元計價，內地上月進出口總值按年減6.2%，按月微升0.1%，至5,011.9億美元；出口則轉跌，按年瀉7.5%，按月下滑4%，至2,835億美元。另外，上月進口按年及按月則分別瀉4.5%及升6.1%，至2,176.9億美元，跌幅較市預預期按年下滑8%為佳。至於貿易順差則錄658.1億美元，按月收窄27%。

內地近月經濟數據令人失望，昨交出的上月出口更見驚嚇，全月按年大瀉7.5%，遠低於市場預測只跌0.4%，結束連續兩個月反彈的局面。市場相信，出口疲弱與環球經濟放緩有關，未來內地經濟更看重內需表現，並令內地放水預期持續升溫，市場憧憬將出台更多「政策上的支持」，甚至很可能再降準。

瑞銀料全年跌1% 降人幣預測

內地出口自去年10月以後持續倒退，惟今年3月意外急升14.8%，4月更升8.5%，惟上月突然再急轉彎。瑞銀報告指，3月份大反彈或因內地重新開放下，市場急於補充庫存，是一次性提振，並在近月見到無法維持，並相信外需下行周期未結束，預料內地未來數月出口續收縮，全年或跌1%。而由於內地復甦情況較預期遜色，該行將人民幣年底目標下調，由6.8兌一美元，降至6.9至7之間兌一美元。

大新：進口有望逐步回穩

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部認為，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，內地整體出口或仍會受壓一段時間。美日韓等國繼續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進出口。雖然內地製造業活動復甦相對落後，但內地消費需求預料逐步恢復，進口仍有望逐步回穩。

外圍續弱 經濟靠提振內需

數據持續失色下，內地再放水壓力上升。分析相信，環球需求下半年仍進一步走弱，為推動經濟復甦，內地有必要持續提振內需，惟未來復甦路仍陷迷霧。而繼傳出內地多家銀行將下調存款息後，有估計內地短期或需再降準或調低貸款息。