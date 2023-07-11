微信出現有藍剔HKTVmall假帳號　香港科技探索：與集團無關

本港網購平台「HKTVmall」的母公司香港科技探索（1137）早前宣布，將擴展香港以外的零售市場，其中包括大灣區。但有傳媒發現，微信（Wechat）近日出現假冒「HKTVmall」帳號，而帳號更取得平台認證的「藍剔」。香港科技探索其後表示，並非帳號集團旗下公司。

微信出現有藍剔HKTVmall假帳號

《明報》周二（11日）報道指，微信上出現一個名為「科技探索有限公司服務中心」的官方帳號，帳號內的文章、圖片均用「香港科技探索有限公司」的商標，並自稱「HKTVmall」及「香港科技探索」，指將會全面進軍內地。該微信App內亦設有位置輸入登入的名稱及密碼。

報道另指，有關假帳號的註冊公司為「杭州科探電子商務有限公司」，IP屬地標註為香港，賬號「藍剔」認證時間則為今年4月27日，較香港科技探索5月時，披露會積極發展大灣區市場更早。

香港科技探索其後回覆傳媒指，「上述公司並非本集團旗下公司，與本集團無任何關係。」

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