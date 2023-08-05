微信支付內地版教學｜3個步驟即可綁定境外信用卡　港人北上消費更方便

繼內地支付寶（Alipay）支援香港信用卡後，內地的微信支付（WeChat Pay）也允許用戶添加海外或國際信用卡來進行消費，港人北上消費愈來愈方便。
究竟哪些信用卡可用作綁定？如何收費？消費者又要注意些甚麼？
可綁5類海外和國際信用卡 200元以下免手續費
以往境外人士，包括港人若使用微信支付內地版，需先開設內地戶口，綁定內地的銀行卡，才可以進行交易；但現在可以綁定海外或國際信用卡，不用開戶也能夠在內地進行購物消費，甚至打車。
可綁定的境外信用卡有香港Mastercard、Visa、Diners Club、Discover Global Network、JCB的信用卡，用作在內地進行購物、玩樂、預訂酒店、支付交通費用等12類消費場景。國際卡用戶亦可選擇掃碼、被掃碼、小程式、免密碼代扣費、App內購買付款等多種支付方式。
3大步驟開通 需回鄉證或護照等實名認證
綁定境外信用卡時，境外人士需要以護照、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、港澳居民居住證、台灣居民居住證，或外國人永久居留身份證等證件開通微信支付，再綁定國際銀行卡。
手續費方面，簽帳單筆金額達200元人民幣及以下的交易，免收手續費；而當單次消費達200元以上，微信支付收取交易金額的3%為手續費。
值得注意的是，像一般境外國際信用卡一樣，交易金額是按貨幣兌換率換算，因此消費時宜注意兌換率。而現階段國際信用卡只能作內地商戶消費，「紅包」、「轉帳」等功能暫時並未適用。
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