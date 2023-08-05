微信支付內地版教學｜3個步驟即可綁定境外信用卡　港人北上消費更方便

繼內地支付寶（Alipay）支援香港信用卡後，內地的微信支付（WeChat Pay）也允許用戶添加海外或國際信用卡來進行消費，港人北上消費愈來愈方便。

究竟哪些信用卡可用作綁定？如何收費？消費者又要注意些甚麼？

可綁5類海外和國際信用卡 200元以下免手續費

以往境外人士，包括港人若使用微信支付內地版，需先開設內地戶口，綁定內地的銀行卡，才可以進行交易；但現在可以綁定海外或國際信用卡，不用開戶也能夠在內地進行購物消費，甚至打車。

可綁定的境外信用卡有香港Mastercard、Visa、Diners Club、Discover Global Network、JCB的信用卡，用作在內地進行購物、玩樂、預訂酒店、支付交通費用等12類消費場景。國際卡用戶亦可選擇掃碼、被掃碼、小程式、免密碼代扣費、App內購買付款等多種支付方式。