微博首季經調整淨利潤跌16%　派特別息85美仙

淨收入按年跌近15%

期內，淨收入4.14億元，按年下跌14.62%，依據固定滙率計算跌7%。當中廣告及營銷收入3.55億元，下跌16.82%，因疫情政策開放期間保守的廣告預算、季節性因素及不利外滙影響；增值服務錄5,847.8萬元，升1.7%，受電子商務業務的收入增長；經調整EBITDA為1.34億元，跌12.64%。

直至今年3月，每月活躍用戶為5.93億，按年淨增約1,100萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。平均日活躍用戶為2.55億，淨增約300萬用戶。

王高飛：將加大力度把握廣告投放需求

微博首席執行官王高飛表示，首季疫情政策放開後，集團業務逐步恢復。隨着線下活動和消費的逐步恢復，將加大力度把握廣告主之前被抑制的投放需求；同時，更專注於在經濟挑戰中有韌性的行業和有增長機會的行業，以進一步提升平台的變現潛力；展望未來，公司將會繼續重視長期增長機會，專注於財務管理及股東價值回饋。