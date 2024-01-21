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財經
2024-01-21 21:53:33

微盟分拆計劃不足一周煞停 計劃回購 主席擬增持

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微盟分拆計劃不足一周煞停 計劃回購 主席擬增持

孫濤勇計劃6個月內在公開市場增持微盟股權。(資料圖片)

微盟集團(2013)公布，就上周二公布擬將旗下全資附屬公司上海微盟文化傳媒約50%股權轉讓以分拆於內地上市，惟事隔不足一周即叫停。集團表示，收到股東就潛在交易提出的一系列建設性反饋意見，在考慮股東意見後對交易進行進一步評估，並經審慎考慮後，謹此宣布終止交易，並認為不會對集團業務營運及財務狀況及其股東的整體利益造成重大不利影響。

微盟｜指收到股東提出反饋意見

另外，集團宣布將繼續關注市況，考慮據股份購回授權選擇合適的時機於公開市場回購，以顯示對業務展望及前景信心，並將最終為股東創造價值。同時，主要股東、董事會主席兼首席執行官孫濤勇由於對集團整體前景及增長潛力懷有十足信心，計劃於即日起計6個月內，連同其緊密聯繫人根據市場情況適時通過於公開市場收購公司股份、以進一步增持股權。

微盟｜稱經營虧損減 現金流改善

集團又指，目前業務經營保持穩健增長，經營虧損大減，現金流量持續改善，去年下半年經營現金流已轉正數。雖然受宏觀經濟影響，企業整體預算有所收縮，但集團大客化轉型徹底，大客戶留存率高，微盟企服業務保持平穩增長。另外，受惠視頻號廣告增長和不斷開展區域深耕及多渠道拓展，集團指其營銷業務保持高速增長，隨著視頻號商業化加速，微盟營銷業務預計今年依舊維持高速增長。

微盟上周五報1.88元，失0.14元或6.9%，成交額1.04億元，市值52.5億元。

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