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財經
2023-11-30 13:40:00

微軟加入OpenAI新董事會　ChatGPT之父重任CEO

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微軟加入OpenAI新董事會，ChatGPT之父重任CEO。

微軟加入OpenAI新董事會，ChatGPT之父重任CEO。

聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI的「權鬥」落幕，最新OpenAI宣布，阿爾特曼（Sam Altman）已正式恢復行政總裁職務；而早前曾稱「收留」阿爾特曼的微軟（Microsoft），亦將在OpenAI董事會中擔任無投票權的觀察員。

微軟加入OpenAI新董事會，ChatGPT之父重任CEO。

微軟加入OpenAI新董事會，ChatGPT之父重任CEO。

微軟將加入OpenAI董事會

阿爾特曼重返OpenAI後，向員工內部發送備忘錄，他表示，對OpenAI的聯合創始人兼首席科學家Ilya Sutskever未有感惡意，儘管Ilya Sutskever最初有份參與「權鬥政變」，但在幾乎全公司員工威脅辭職下，他有改變主意。

阿爾特曼稱，OpenAI正討論為Ilya Sutskever提供非董事會角色的可能性，他指，雖然Ilya將不再在董事會任職，但仍希望繼續大家的工作關係，並正在討論他如何繼續在公司工作。

至於新董事會的成員，包括Salesforce前聯席行政總裁Bret Taylor將出任董事會主席；美國前財長薩默斯、Quora行政總裁Adam D'Angelo、微軟將在OpenAI董事會中擔任無投票權的觀察員。董事們的主要任務之一是建立一個新的常設董事會；而Mira Murati將再次擔任科技總監，公司聯席創辦人Greg Brockman將重返公司及擔任總裁一職。

目前微軟為OpenAI的主要投資者，擁有該非營利董事會控制的營利實體49%股份。

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