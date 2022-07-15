微軟揭黑客襲商務電郵繞過雙重驗證 成為Netflix夥伴助推含廣告訂閱計劃

微軟（Microsoft）日前在官方網誌中揭露，最新全球大規模網絡釣魚惡意攻擊手法，企業用戶使用的Office 365 Email商務電郵成為攻擊目標。微軟表示，黑客非法取得企業帳戶密碼後，會再發動另一次入侵商務電郵的金融詐騙活動。黑客會擅自發電郵給有業務的合作夥伴，要求對方把資金匯入到遭暗中竄改的銀行帳戶，從中獲利。

微軟指出，由於新形態的詐騙伎倆，未帶有惡意軟件，比起傳統的網絡釣魚活動更難偵測及攔截，建議企業可採取強化身份驗證與身份識別的防護技術。

N etflix 含廣告訂閱計劃未透露收費 目前在美最平每月 10 美元

另外，影視串流平台Netflix周三宣布與微軟合作，推出較便宜但含廣告的訂閱方案，但未有透露將來訂閱收費是多少。微軟會將負責為廣告商設計並管理廣告平台。Netflix營運總監Greg Peters表示，微軟具有支持Netflix所有廣告業務發展的實力，而且長遠來說可以在技術和銷售創新方面提供更多靈活性，並可為訂戶提供強大的私隱保護。

分析師對Netflix選擇微軟為合作夥伴並不意外，因為Google和Comcast雖然在廣告技術和銷售領域方面更加出色，但兩者都旗下有串流服務，而微軟相較之下與Netflix的利益衝突較少。

分析指出，Netflix選擇微軟並不意外，原因在於相較於部分其他公司，微軟與Netflix的利益衝突較少，有別於其他廣告三巨頭Google、Meta和亞馬遜，微軟並沒有推出與Netflix競爭的串流產品。

Netflix目前提供三種訂閱方案，在美國，最便宜的方案每月要價10美元。但Netflix指出，接下來共用帳號密碼將會愈來愈困難。Netflix加入廣告將面臨一些棘手問題，包括為了更有利可圖、更個人化的鎖定投放目標，將會大規模蒐集消費者個人資料，而這將引發爭議。