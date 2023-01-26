微軟料雲業務增速續放緩 上季核心盈利勝預期

微軟（Microsoft）公布，截至去年12月底止第二財政季度利潤按年倒退12%至164億美元，優於市場預期，惟與個人電腦（PC）相關業務跌幅進一步擴大，加上預告Azure雲業務增長將持續放緩，微軟股價最多曾下挫近5%，拖累美股整體表現。

微軟上季收入按年上升2%至527億美元，其中來自智能雲業務的收入為215億美元，按年增長18%，主要受雲服務平台Azure等收入增長約31%帶動；扣除美元匯價上升因素，Azure相關銷售增長38%，高過預期。財務總監Amy Hood表示，Azure和其他雲業務增長正不斷放緩，去年12月表現尤其明顯，今季增速料再減慢4至5個百分點。

至於包括LinkedIn網站、Office軟件在內的生產力及商務處理（PBP）收入為170億美元，按年增長7%；涵蓋Windows作業系統、Surface電腦等的銷售則歸入更多個人計算（MPC）業務，收入按年跌19%，至142億美元。

期內，Xbox遊戲內容和服務收入按年倒退12%，但部分已被Xbox Game Pass訂閱增長抵銷，Xbox相關的硬件收入則下跌13%。

微軟預測今季收入介乎505億至515億美元，其中智能雲業務收入佔217億至220億美元，低過市場預期。