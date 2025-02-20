微軟發布新型量子計算芯片　量子計算股「妖氣沖天」｜財經百科

美國科技巨頭微軟(Microsoft)於周三(19日)宣布推出其首款量子計算芯片「Majorana 1」，並表示人類距離實現真正的量子計算僅剩幾年時間。微軟認為，量子計算機能夠生成數據，用於訓練AI模型。此外，微軟還首次發布了全新的生成式人工智能工具「Muse」，該工具可用於創建視頻遊戲場景，其數據來源於Xbox玩家及其遊戲手柄。

Majorana 1是全球首個採用「拓撲導體」技術的量子芯片。(網上圖片)

Majorana 1採用全球首創的「拓撲導體」(topoconductor)技術驅動，可以操控Majorana粒子，從而產生更穩定和可擴展的量子比特(qubits)，並在一塊便籤紙大小的硬件上集成了8個量子比特，未來有望擴展至百萬個量子比特。其設計能夠產生更穩定的量子比特，具有快速、小型化和數字控制的特點，未來可能應用於數據中心，並推動化學、醫療等領域的進步。

傳統計算機的基本單元是經典比特，只能表示0或1，而量子計算芯片的基本單元是量子比特。由於量子疊加特性，量子比特能夠同時處理多個計算任務，並在解決特定複雜問題上展現顯著優勢，且能耗低於傳統芯片。

微軟並非首家發布量子芯片的公司。去年12月，谷歌(Google)曾宣布研發出一款運算能力強大的量子計算芯片「Willow」，聲稱該芯片僅需5分鐘即可完成現有最快計算機需要10的25次方年才能完成的任務。

量子計算股集體走強 Rigetti曾升逾3000%

受微軟推出首款量子計算芯片消息影響，美股量子概念股集體上漲，其中SEALSQ Corp上漲近12%，D-Wave Quantum及Quantum Computing上漲約8%，Rigetti Computing上漲近5%。值得注意的是，Rigetti Computing的股價自去年以來一度飆升近3145%，從0.66美元最高升至21.42美元。