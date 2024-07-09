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財經
2024-07-09 11:50:00

微軟Microsoft據報要求中國員工「必須使用 iPhone」　將向員工派iPhone 15

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微軟Microsoft據報要求中國員工「必須使用 iPhone」　將向員工派iPhone 15

微軟Microsoft據報要求中國員工「必須使用 iPhone」　將向員工派iPhone 15

外電報道，微軟（Microsoft）向其中國地區員工表示，自今年9月起，只能在工作中使用iPhone，因中國無法使用谷歌（Google）的服務，難以確保身分驗證有效性。而微軟亦將就此向員工一次性、免費發放一部iPhone 15。

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中國無法使用谷歌（Google）服務

《彭博》引述一份內部備忘錄報道，指微軟即將要求中國區員工，在登錄工作電腦或手機時，僅使用蘋果設備驗證身份，而該措施為微軟全球性的安全未來計劃（Secure Future Initiative）的一部分。措施將影響中國區數百名員工，旨在確保所有員工能夠使用微軟「Authenticator」密碼管理器，以及「Identity Pass」應用程式。

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據該備忘錄指，微軟選擇不使用「Android安卓系統」設備，是因為中國無法使用谷歌（Google）的服務，即應用商店「Google Play」在中國大陸無法使用；但蘋果的應用商店「App Store」則能夠使用，並可下載上述應用（Apps）。

香港員工都有iPhone 15發放

備忘錄補充，作為一次性的措施，所有使用安卓手機（包括華為、小米設備）的員工，都將獲得一部iPhone 15。微軟亦將在中國地區，包括能夠使用Google服務的香港辦公室發放iPhone 15。

微軟發言人在電郵聲明中表示，由於中國地區缺乏谷歌服務，公司希望為員工提供訪問這些必要應用程式的途徑，例如iOS設備。

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