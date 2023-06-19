德勤下調香港全年IPO集資額逾兩成　料內地經濟復甦緩慢影響

德勤中國資本市場服務部發布2023上半年IPO市場回顧及前景展望，下調對今年香港IPO市場的預測，預計港交所全年錄得100隻新股，融資約1,800億元，較原來預測的110隻新股融資減少9%，金額亦較原來的2,300億元減少22%。
內地經濟復甦慢及美加息或影響港IPO
德勤中國華南區合夥人歐振興解釋下調預測原因，他指出原本料美國加息周期在上半年完結，加上內地經濟在全面通關後快速反彈，但現時美國加息或至第三季才完結，令美元維持強勢，市場亦現避險情緒，以及內地經濟復甦進度較預期慢，以致資金未積極參與IPO市場，影響本港IPO市場表現。
不過歐振興認為，有大型IPO依然有興趣落戶香港，故此美國加息在下半年見頂之際，內地或推出刺激經濟措施，如加大對民企支持力度，香港IPO市場有望在第4季反彈。
料A股IPO活動更趨活躍
在今年上半年，德勤預計香港將有31隻新股融資178億元，新股數目及融資額分別增加29%及增加0.56%；但德勤指出，A股市場上半年將有174隻新股上市，按年升3%；總集資額2,095億元人民幣，按年跌33%。
德勤指出，自內地股票發行註冊制實行後，內地A股IPO活動在下半年將更趨活躍，預期A股全年有430至510隻新股上市，較去年424隻多；總集資額約6,200至6,990億人民幣，較去年5,868億人民幣多。