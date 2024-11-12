德勤料今個財政年度赤字逾千億 儲備降至約6000億

德勤預料，香港今個財政年度赤字逾千億元，估計至明年3月底，財政儲備約6000億元，少於去年度的7346億元。 德勤建議政府應向國際大宗商品交易商推新稅務優惠 德勤建議，下年度財政預算案從稅務政策角度提升香港競爭力，認為政府應向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率，相當於標準稅率一半，以吸引海外及國內企業落戶香港，促進全面大宗商品交易生態圈發展。另外，建議優化船舶租賃稅務優惠制度、放寬研發及知識產權相關稅務扣減等。

至於為維護香港國際金融中心及資產管理中心地位，建議單一家族辦公室及基金的稅收優惠升級，擴大合資格資產名單至數碼資產、藝術品、海外物業、逾5000萬港元的香港物業，並取消針對股息收入或利息收入等附帶交易的收入，不超過總收入5%的免稅門檻。

德勤亦建議「三步走」推動內地高淨值家族或人士在港設立單一家辦，先在大灣區試點，容許將核准額度的人民幣匯往香港，用於設立家辦及投資低風險產品，投資採用閉環式管理模式，其後再擴大試點城市，再增加跨境投資額度及投資範圍。

而為數字經濟建立更具吸引力的營商環境，德勤建議為數字化產業公司、參與數碼債券資助計劃的公司，以及為數碼平台開發及升級，提供稅收優惠。 原文刊登於 香港電台