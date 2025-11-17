德勤料香港本財年錄得約156億元盈餘

會計師行德勤預期，估計本財政年度會大致收支平衡，有望錄得約盈餘156億元，而財政儲備截至2026年3月底預計約6,699億元。德勤認為，香港的公共財政正穩步朝向健康和可持續的發展軌跡。

德勤提出3個建議

就新一份財政預算案，德勤提出3個建議，包括發展北部都會區作為香港增長的新引擎；加強香港資本市場，通過稅收優化促進雙重上市並推動資本投資；維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢。

在發展北部都會區作為香港增長的新引擎方面，向在北都投資的企業提供最多50%的投資稅務抵免，並提供現金資助，以鼓勵企業在北部都會區落戶和投資。在支援企業北都發展而發行債券所產生的利息支出及專業費用，提供150%的特別稅務扣除。