德勤料香港本財年錄得約156億元盈餘

會計師行德勤預期，估計本財政年度會大致收支平衡，有望錄得約盈餘156億元，而財政儲備截至2026年3月底預計約6,699億元。德勤認為，香港的公共財政正穩步朝向健康和可持續的發展軌跡。
德勤提出3個建議
就新一份財政預算案，德勤提出3個建議，包括發展北部都會區作為香港增長的新引擎；加強香港資本市場，通過稅收優化促進雙重上市並推動資本投資；維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢。
在發展北部都會區作為香港增長的新引擎方面，向在北都投資的企業提供最多50%的投資稅務抵免，並提供現金資助，以鼓勵企業在北部都會區落戶和投資。在支援企業北都發展而發行債券所產生的利息支出及專業費用，提供150%的特別稅務扣除。
在強化香港資本市場方面，包括政府可考慮為雙重上市公司在上市費用、香港本地員工薪金等方面提供利得稅豁免，並將涉及雙重上市公司股份交易的印花稅稅率下調0.05%。
在維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢方面，建議為符合條件的基金管理人的利得稅稅率降低至8.25%；為符合條件的持牌數字資產市場參與者提供優惠稅制；為符合條件的單一家族辦公室提供優惠稅收待遇；審視及更新「慈善目的」標準，取消現有35%慈善捐款的稅務扣除上限。
德勤補充，政府可考慮與內地稅務機關合作，為河套合作區制定專屬的稅務制度，並將本港的稅務優惠擴展至河套合作區的深圳區域。