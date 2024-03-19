德勤研究：港有逾2700個單一家族辦公室具發展潛力

報告是首個正式就在香港營運的單一家族辦公室的數量作出估算的獨立研究，並聚焦單一家族辦公室，即以管理一個單一家庭的財務和財富相關需求為目的之獨立經營企業實體。許多在香港長期營運的家族辦公室都是推動著本地投資和交易活動的關鍵力量，但目前尚無關於在香港註冊或設立的家族辦公室數量的官方統計資料，其主要原因是在香港設立家族辦公室並沒有任何註冊要求，因此報告旨在為香港單一家族辦公室的數量提供推算數字。此外，基於香港有不少多家族辦公室的合理假設，香港家族辦公室總數將超過2,700個。

德勤中國副主席葉偉文指，基於香港多年來作為家族辦公室中心歷史基礎，特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，進一步提升香港作為全球家族辦公室及資產擁有人首選地的競爭優勢。

德勤與香港家族辦公室(FamilyOfficeHK)合作發布最新研究顯示，本港有超過 2,700個單一家族辦公室，反映家族辦公室行業正蓬勃發展。報告指，香港既作為卓越國際資產及財富管理中心，同時亦正崛起成為全球家族辦公室樞紐。

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚指，有關研究表明，具有競爭力的稅制是家族辦公室評估落戶地時的關鍵考慮因素。隨著政府推出新的「資本投資者入境計劃」、為家族投資控權工具提供稅務寬減、便利市場措施和建立家族辦公室服務提供者網絡等一系列措施，超高淨值人士和家族對香港快速增長的家族辦公室行業的興趣與日俱增。

劉明揚續指：新的「資本投資者入境計劃」，規定當中300萬元要投資於「資本投資者入境計劃投資組合」，將有助把資金引入香港創新科技產業和其他重點行業，為有意投資香港有關連的公司或項目的人士提供獨特機會，投資一批由政府精心挑選企業。期待政府進一步公布組合中的投資標的和提取日期後將激發市場對「資本投資者入境計劃投資組合」的興趣。

《香港家族辦公室市場研究》研究方法是基於一個包含全球約200,000名超高淨值個人和家庭資料的專有數據庫，並採用穩健的統計方法和計量經濟學模型，從而得出香港約有 2,703個單一家族辦公室的估計數字。

建立家族辦公室的首選地

德勤中國香港管理諮詢政府與公共服務行業主管合夥人陳淑嫻則指，香港眾多競爭優勢中，靈活性是受訪者普遍認為有助吸引全球家族辦公室落戶香港的重點優勢。同時，香港資本市場的深度和流動性、毗鄰內地市場和國際連通性，亦是香港的主要優勢。隨著數碼科技興起和新興市場持續釋放潛力，預計全球愈來愈多超高淨值人士和家族將視香港為建立家族辦公室的首選地。