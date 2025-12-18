德勤：本港明年IPO集資額可破3000億 料有7隻百億大型新股

德勤中國資本市場服務部發佈《中國內地及香港IPO市場2025年回顧與2026年前景展望》，料明年香港新股市場將迎來160隻新股，集資規模至少3000億港元。其中將有7隻新股，每隻最少融資100億港元，其中包括內地龍頭企業。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，明年本港集資額可維持全球前三名，而能否坐穩榜首則需視乎SpaceX及「兩房」的上市情形。
德勤指出，美國減息和購買國債、中國企業出海、內需政策、對硬科技和新質生產力領域的支持，以及香港正在進行和未來將會推行有助提升市場競爭力的資本市場改革，均有助吸引更多超大型新股，並加上 A+H 股上市項目、來自如生物科技、AI 行業的上市申請人、已在美上市的中概股以及國際公司等到香港上市。
回顧今年，本港有114宗上市案例，集資2863億元，於2025年新股融資總額榜排名第一。新股數及融資總額按年分別上升63%及227%。其中有8隻過百億超大型新股上市，亦有3隻在美上市的中概股回歸，而GEM只有1隻新股。來自內地企業的新股融資額由去年的839億港元大增至2,331億港元，但比重減少12個百分點。
其他市場方面，納斯達克以集資2,052億元及222宗上市位居第二，昨日於其上市的醫療巨頭Medline(美：MDLN)，憑集資62.6億美元，成今年全球規模最大的IPO。印度國家證券交易所有222隻新股，集資1682億元，預計超越紐交所升至第三名。
針對港交所今日刊發諮詢文件，就優化香港證券市場每手買賣單位框架的建議諮詢市場意見，歐振興認為，市場就相關討論已有一定預期及準備，料措施對市場沖擊不大，相信規範每手買賣單位可降低門檻，吸引更多零售投資者參與，在提高股份流動性同時，亦更符合其他國家交易所的做法，與國際併軌。