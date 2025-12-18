德勤：本港明年IPO集資額可破3000億 料有7隻百億大型新股

德勤中國資本市場服務部發佈《中國內地及香港IPO市場2025年回顧與2026年前景展望》，料明年香港新股市場將迎來160隻新股，集資規模至少3000億港元。其中將有7隻新股，每隻最少融資100億港元，其中包括內地龍頭企業。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，明年本港集資額可維持全球前三名，而能否坐穩榜首則需視乎SpaceX及「兩房」的上市情形。

德勤指出，美國減息和購買國債、中國企業出海、內需政策、對硬科技和新質生產力領域的支持，以及香港正在進行和未來將會推行有助提升市場競爭力的資本市場改革，均有助吸引更多超大型新股，並加上 A+H 股上市項目、來自如生物科技、AI 行業的上市申請人、已在美上市的中概股以及國際公司等到香港上市。