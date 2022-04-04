德勤：港首季IPO集資額按年大跌9成

據會計師行德勤發表今年首季中國及香港首次公開招股(IPO)統計，今年首季香港新股市場上市宗數及集資總額驟減，期內只有15隻新股上市，共集資136億元，按年跌53%及90%，上市宗數為自2013年首季以來新低，於全球市場僅排名第六位。第一至五位分別為上交所、韓國交易所、深交所、沙特交易所及納斯達克交易所。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，維持早前預測今年將有約120隻新股，集資約3,300億元，指出香港市場估值及流動性受到眾多不確定性影響，但相信中概股回流上市進度將加快，同時港交所(388)將優化海外發行人上市制度，可吸引不同股權架構、非創新產業、非大中華地區的企業來港進行雙重主要上市，在現有上市申請及基本面支持下，相信香港今年仍有能力爭取進入全球集資三甲地位。

料全年約10隻中概股回流

季內，原預期以第二上市回流的蔚來(9866)最終以介紹形式上市，導致期內集資額進一步減少。但歐振興預期，並非所有中概股都會如蔚來一樣，以介紹形式回流香港上市，指出IPO有助企業募集額外資金發展業務外，亦有助擴闊股東基礎及提升成交量。撇除已在港掛牌及未符合市值、掛牌時間等要求，預期有40多家美國上市中資企業，符合回流標準，預料當中有超過10家準備回流，德勤預期今年全年，將會有約10隻中概股來港上市。

再有更多中概股被美國列入《外國公司問責法》(HFCAA)發行人臨時名單，德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉啟鴻預期，未來將會有更多企業被納入名單，短期料影響估值及投資者情緒，但見到中美雙方監管機構就審計監管談判有積極進展，距離真正退市期限仍有一段時間，相信中美雙方及企業都能應對。