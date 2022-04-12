心動曾飆24%、創夢天地漲一成 內地復批45款遊戲版號

內地自去年7月煞停發出新遊戲版號後，時隔8個月，昨(11日)正式發布2022年4月份國產網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批。雖然首批名單未見騰訊(700)及網易(9999)，但騰訊股價已彈起，今早升2.88%，報363.8元，網易亦揚4.49%，報148.8元。

手遊股早市向好，心動公司(2400)高開14.98%，報27.25元；嗶哩嗶哩(9616)高開12.89%，報211元；創夢天地(1119)升6.97%，報4.45元；中手游(302)升7.48%，報2.3元。

多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司(2400)《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》、創夢天地(1119)的《小心火燭》及百度(9888)(美：BIDU)的《進擊的兔子》等。

內地去年嚴格限制未成年人遊戲時間

遊戲版號上榜的企業方面，心動公司最多升24%，至中午收市，回順至升6.12%；創夢天地曾升近11%，最新仍升0.48%；百度曾升3%，現倒跌1.07%。

去年起內地針對科技行業展開一連串監管行動，包括電子商務、金融科技、線上教育以至網絡遊戲。去年監管機構出台嚴格的措施，限制未成年人的遊戲時間，並提出了旨在遏制遊戲成癮的新要求。

此前有報道指，監管機構一直在審查遊戲，以確定有關內容及兒童保護的符合更嚴格標準，同時減慢審批速度，預計恢復遊戲審批可能會平息投資者對騰訊最大業務前景的擔憂。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)