熱門搜尋:
消委會 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-17 11:00:00

心郁郁快閃爽玩日本？ Mox「即時借」貸款 供款期 還款額超透明 實際年利率低至1.98%* 一秒極速入賬 成功申請指定貸款拎高達HKD8,888現金賞^

分享：
心郁郁快閃爽玩日本？ Mox「即時借」貸款 供款期 還款額超透明 實際年利率低至1.98%* 一秒極速入賬 成功申請指定貸款拎高達HKD8,888現金賞^

心郁郁快閃爽玩日本？ Mox「即時借」貸款 供款期 還款額超透明 實際年利率低至1.98%* 一秒極速入賬 成功申請指定貸款拎高達HKD8,888現金賞^

Yen平到咁，真係好想7月嚟趟快閃日本遊，著靚靚和服浴衣欣賞花火大會！雖然心思思飛咗去計劃dream trip，但行程使費都係錢，匯率幾抵都要帶定「彈藥」儲備先使得爽。呢個時候，由渣打銀行全力策動嘅虛擬銀行Mox Bank幫到手！事關佢哋推出「即時借」7x24貸款服務，app撳幾撳申請，現金最快1秒到手，推廣期內成功申請指定貸款享實際年利率低至1.98%*之餘，仲有限時高達HKD8,888現金獎賞^。實現日本快閃遊，原來就係咁簡單！

Mox「即時借」申請毋須額外文件^^ 最快1秒現金入賬

由渣打銀行全力策動嘅Mox Bank，作為虛擬銀行雖然無實體分行，但係大家只要喺手機簡單安裝Mox app，就可以7x24全天候隨時隨地享用銀行服務，除咗基本功能如定存、過數轉賬、信用卡消費外，仲可以申請Mox「即時借」貸款服務，方法仲好簡單。

如果係未有Mox戶口嘅新客戶，只要喺下載Mox app後，按「申請『即時借』並開戶」，只要預備香港身份證就得，並根據指示輸入個人資料，然後選擇貸款額及還款期，就可以一次過完成開戶手續及「即時借」貸款申請，手續唔使逐樣做之餘，批核時間仲好快捷，現金最快一秒直接存入你嘅Mox戶口，而且無辦公時間與工作日批核限制，7x24半夜醒起即興申請都得！

至於現有Mox客戶想申請「即時借」亦都好容易，只要喺app「信用」頁面點選「即時借」，再輸入心目中嘅貸款額及還款期，系統會即時計算出預計每月供款額、實際總還款額、總利息支出、實際年利率等清晰說明，透明度超高兼無隱藏收費。「即時借」提供360個月還款期靈活選擇，還款能力由自己話事，超級貼心！

Ad Block

實際年利率低至1.98%*
推廣期內成功申請指定貸款拎高達HKD8,888現金賞^

「即時借」低利息媲美好多財務公司，以貸款金額HKD750,00049個月還款期計算，包括HKD8,888現金奬賞^，「即時借」貸款所計算之實際年利率為低至1.98%*

由即日至202472日，成功申請以下指定「即時借」貸款可獲高達HKD8,888現金獎賞，而現金獎賞會於2024831日或之前存入你嘅Mox戶口。詳情如下：

仲諗？撲日本機票同book酒店之前，記得申請Mox「即時借」貸款，賺盡優惠，幫自己手頭鬆一鬆！

申請網址

Ad Block

借定唔借？還得到先好借！

(資料由客戶提供)

受一般條款及細則（請留意附表3 B 「即時借」）及「即時借」產品資料概要約束。詳情請於我們的網站「條款及細則」頁面中查看相關條款。
*以貸款金額HKD750,00049個月還款期計算，「即時借」貸款所計算之實際年利率為低至1.98%（已包括將於2024831日或之前存入你的Mox戶口之HKD8,888現金奬賞）；而未包括「即時借」推廣現金奬賞之實際年利率為低至2.57%。實際年利率是根據《銀行業務守則》所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。「即時借」貸款的實際年利率將由Mox最終決定，並受申請時客戶的Mox Credit戶口個別狀況影響。
^受「即時借」現金奬賞推廣條款及細則約束。推廣期：202451日至 202472日。
^^ 開立Mox戶口及申請Mox Credit須提供香港身份證。「即時借」申請的批核情況取決於Mox Credit的使用狀況，Mox Credit申請者或須提交相關證明文件，而批核所需時間，取決於實際情況而定。 
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受