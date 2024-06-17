心郁郁快閃爽玩日本？ Mox「即時借」貸款 供款期 還款額超透明 實際年利率低至1.98%* 一秒極速入賬 成功申請指定貸款拎高達HKD8,888現金賞^

Yen平到咁，真係好想7月嚟趟快閃日本遊，著靚靚和服浴衣欣賞花火大會！雖然心思思飛咗去計劃dream trip，但行程使費都係錢，匯率幾抵都要帶定「彈藥」儲備先使得爽。呢個時候，由渣打銀行全力策動嘅虛擬銀行Mox Bank幫到手！事關佢哋推出「即時借」7x24貸款服務，app撳幾撳申請，現金最快1秒到手，推廣期內成功申請指定貸款享實際年利率低至1.98%*之餘，仲有限時高達HKD8,888現金獎賞^。實現日本快閃遊，原來就係咁簡單！

Mox 「即時借」申請毋須額外文件 ^^ 最快 1 秒現金入賬

由渣打銀行全力策動嘅Mox Bank，作為虛擬銀行雖然無實體分行，但係大家只要喺手機簡單安裝Mox app，就可以7x24全天候隨時隨地享用銀行服務，除咗基本功能如定存、過數轉賬、信用卡消費外，仲可以申請Mox「即時借」貸款服務，方法仲好簡單。

如果係未有Mox戶口嘅新客戶，只要喺下載Mox app後，按「申請『即時借』並開戶」，只要預備香港身份證就得，並根據指示輸入個人資料，然後選擇貸款額及還款期，就可以一次過完成開戶手續及「即時借」貸款申請，手續唔使逐樣做之餘，批核時間仲好快捷，現金最快一秒直接存入你嘅Mox戶口，而且無辦公時間與工作日批核限制，7x24半夜醒起即興申請都得！

至於現有Mox客戶想申請「即時借」亦都好容易，只要喺app「信用」頁面點選「即時借」，再輸入心目中嘅貸款額及還款期，系統會即時計算出預計每月供款額、實際總還款額、總利息支出、實際年利率等清晰說明，透明度超高兼無隱藏收費。「即時借」提供3至60個月還款期靈活選擇，還款能力由自己話事，超級貼心！