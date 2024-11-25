快圖美母企半年純利大減75% 稱港復甦強差人意

FUJIFILM港澳經銷商、「快圖美」母企中港照相器材(1123)公布，9月底止半年純利710萬元，按年大減75.3%；收益少7.5%，至5.36億元；毛利1.37億元，減10.5%，毛利率25.6%，少0.8個百分點；每股基本盈利0.6仙，維持不派中期息。
集團期內產品銷售總收益4.82億元，少3.7%，業績3,483萬元，多2.1%，當中數碼相機及鏡頭銷售額下跌12.2%；服務總收益9,577.1萬元，大跌19.6%，業績679.1萬元，挫73.6%。
快圖美門店維持54間
門市方面，期內關閉3間消費電子產品及家用電器相關門店，及在THE SOUTHSIDE開設一間新門店，故於9月底共有11間門店。另外，為應付挑戰，集團期內關閉兩間表現欠佳的快圖美門店，並另行開設兩間FOTOMETA門店，以全新的品牌形象瞄準年輕一代，提供多項全新的影像產品。截9月底，快圖美及FOTOMETA門店總數仍為54間，與去年同期相同。
迪士尼樂園影像服務銷售增12%
另外，隨著香港的旅遊業在新冠肺炎疫情後復甦，在來自內地及東南亞的旅客同比大幅增長的帶動下，迪士尼樂園影像解決方案服務的銷售額較去年同期顯著增長12.1%。
集團指，自上年度下半年以來，香港經濟的復甦步伐未如預期，表現強差人意。物業市場持續低迷，股市大起大落。隨著消費模式轉變、港元呈現強勢及出境旅遊成為熱潮，本地零售市場因消費意欲不振而持續面臨挑戰，導致集團大部分業務分部的整體收入下跌。
物業估值虧損600萬
除收益及毛利下跌外，集團指投資物業因香港及中國物業市場放緩出現估值虧損600萬元；因向一名客戶收回貿易應收帳項存在不確定性而產生金融資產減值虧損150萬元；因若干零售點產生虧損或未達標而產生物業、廠房及設備，以及使用權資產減值虧損230萬元，加上所得稅開支360萬元，種種原因導致股東應佔淨利潤大幅下降。
租金成本人才短缺是未來挑戰
展望未來，中港照相指高昂的租金成本、人才短缺及消費者行為轉變仍將是未來需要面對的挑戰。為此，公司堅定致力於保持彈性並提供多元化的優質產品及服務，下半年推出一系列令人新產品，並專注於策略性措施。
中港照相今日收報0.112元，無升跌，市值1.33億元。