快圖美母企半年純利大減75% 稱港復甦強差人意

截9月底，快圖美及FOTOMETA門店總數仍為54間，與去年同期相同。(網上圖片)

門市方面，期內關閉3間消費電子產品及家用電器相關門店，及在THE SOUTHSIDE開設一間新門店，故於9月底共有11間門店。另外，為應付挑戰，集團期內關閉兩間表現欠佳的快圖美門店，並另行開設兩間FOTOMETA門店，以全新的品牌形象瞄準年輕一代，提供多項全新的影像產品。截9月底，快圖美及FOTOMETA門店總數仍為54間，與去年同期相同。

迪士尼樂園影像服務銷售增12%

另外，隨著香港的旅遊業在新冠肺炎疫情後復甦，在來自內地及東南亞的旅客同比大幅增長的帶動下，迪士尼樂園影像解決方案服務的銷售額較去年同期顯著增長12.1%。

集團指，自上年度下半年以來，香港經濟的復甦步伐未如預期，表現強差人意。物業市場持續低迷，股市大起大落。隨著消費模式轉變、港元呈現強勢及出境旅遊成為熱潮，本地零售市場因消費意欲不振而持續面臨挑戰，導致集團大部分業務分部的整體收入下跌。